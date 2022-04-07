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    На Каховському водосховищі рашисти розстріляли човен із містянами, які тікали від війни (фото)

    Човен із цивільними, які тікали від війни, російські військові обстріляли з важкої артилерії&nbsp; - На Каховському водосховищі рашисти розстріляли човен із містянами, які тікали від війни (фото)
    Човен із цивільними, які тікали від війни, російські військові обстріляли з важкої артилерії 
    фото: Антон Геращенко/Telegram

    Серед загиблих був і 12-річний хлопчик, який отримав смертельне поранення в голову

    Днями російські військові розстріляли човен з мирними людьми на Каховському водосховищі. Про це повідомив у Telegram радник голови МВС України Антон Геращенко.

    За його словами, група людей намагалася вибратися із села Первомаївка Херсонської області по Каховському водосховищу на човні.

    Зрештою течія прибила човен до берега в районі села Мар'їнське Криворізького району на Дніпропетровщині. Російські військові, які базувалися неподалік, почали стріляти по беззбройних людях із «Градів».

    Від отриманих травм на місці загинули троє дорослих. На фото, які опублікував Геращенко, можна побачити, що це – чоловік і молода жінка.

    Лікарі також намагалися врятувати 12-річного хлопчика. Але дитина отримала важку травму голови й померла.

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    На Каховському водосховищі рашисти розстріляли човен із містянами, які тікали від війни (фото)
    На Каховському водосховищі рашисти розстріляли човен із містянами, які тікали від війни (фото)
    На Каховському водосховищі рашисти розстріляли човен із містянами, які тікали від війни (фото)
    На Каховському водосховищі рашисти розстріляли човен із містянами, які тікали від війни (фото)
    Антон Геращенко/ Telegram

    Нагадаємо, раніше чотирирічного хлопчика Сашка, якого шукала вся Україна, знайшли мертвим на Київщині.

    Хлопчик намагався врятуватися від окупантів і разом із бабусею застрибнув у човен.

    Теги: росія війна смерть Україна Дніпропетровщина окупація
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    На Каховському водосховищі рашисти розстріляли човен із містянами, які тікали від війни (фото)