Перед Великоднем рятувальники перевіряють культові споруди



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У квітні співробітники служби проводять низку заходів, спрямованих на гарантування пожежної та техногенної безпеки у церквах та заходів з попередження надзвичайних подій у храмах під час Великодніх богослужінь

Напередодні Великодня рятувальники перевіряють пожежну безпеку культових споруд. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Упродовж квітня по всій території України співробітники служби проводять низку заходів, спрямованих на гарантування пожежної та техногенної безпеки у церквах, а також заходів з попередження виникнення надзвичайних подій у храмах під час Великодніх богослужінь.

Рятувальники Київської області 18 квітня провели роз’яснювальні бесіди зі священнослужителями у Білоцерківському та Бородянському районах.

На Хмельниччині упродовж 15-19 квітня співробітники служби відвідали культові споруди на території міста м. Нетішин.

Крім того, 19 квітня у Свято-Миколаївському Кафедральному Соборі Уманської Єпархій Української православної церкви співробітники ДСНС провели протипожежний інструктаж з духовенством Уманського благочиння, на якому були присутні настоятелі храмів міста Умань та Уманського району Черкаської області.

Перш за все, рятувальники здійснюють перевірки стану пожежної безпеки приміщень: звертають особливу увагу на наявність у будівлях вогнегасників, шляхів евакуації прихожан, протипожежного водопостачання та сигналізації, знаків пожежної безпеки, стан утримання електрогосподарства та приладів опалення.

Також з вірянами та священнослужителями проводять зустрічі, нагадують правила пожежної безпеки, навчають діям на випадок виникнення пожежі, нагадують правила користування первинними засобами пожежогасіння, проводять навчальну евакуацію людей з приміщень храмів.

За даними ДСНС, подібні заходи продовжуватимуться до початку Великодніх свят.