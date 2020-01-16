Порошенко впевнений, що Путін не збирається припиняти війну



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П’ятий президент України, лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко радить уважно проаналізувати послання Путіна Федеральним зборам

Путін збирається керувати Росією довічно - підкреслив п'ятий президент України

Відставка російського уряду не має жодного значення, адже вся влада в Росії належить і буде належати Володимиру Путіну. Про це заявив п’ятий президент України, лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко в інтерв’ю журналістам, коментуючи послання Путіна до Федеральних зборів та відставку російського уряду.

«Моя абсолютно тверда позиція – в Росії немає уряду, в Росії немає парламенту, Думи, немає Федеральних Зборів. Вся влада в руках однієї людини. Прізвище і ім’я цієї людини ви дуже добре знаєте. Тому відставка чи призначення нового російського уряду мене абсолютно не цікавить і не має цікавити українців», – сказав Петро Порошенко.

Водночас Порошенко наголосив, що вчорашнє послання Путіна Федеральним зборам потрібно дуже уважно проаналізувати.

«Я роблю висновки з цього послання, що Путін не збирається закінчувати війну з Україною», – підкреслив п’ятий президент України.

«Другий висновок – Путін збирається залишатися назавжди. В нього закінчується термін президентських повноважень, і мета вчорашнього послання – це зміни до Конституції, які тепер уже, коли президентом може бути не Путін, забирають у цього президента всю владу, переносять її для іншої посади. Я не знаю, як вона буде називатись – або голова Державної ради, або прем’єрміністр, або щось на кшталт того, що відбулось у Казахстані, але це буде одна особа – Путін», – сказав він.

«Все, для чого це робиться – для того, щоб зберегти владу в руках Путіна», – переконаний політик.

«Тож я раджу всім дуже ретельну увагу звернути на послання і на проект змін до Конституції Російської Федерації. Це несе прямі ризики і загрози нашій державі», – підкреслив Петро Порошенко.

Лідер «Європейської солідарності» також зазначив, що в цих умовах Українська держава має об’єднатися, щоб гідно відповідати на ті виклики і ризики, з яких почався 2020 рік, а не так, як це робить нинішня влада.

«Я вважаю, що комунікаційна стратегія з початку року була бездарно програна, що ті перші кризові виклики, з якими зіткнулася нова влада – були програні. Над «Оманом українців» сміється весь світ. Я твердо переконаний, що це час, коли мають початися рішучі об’єднуючі кроки з боку діючої влади», – підкреслив Петро Порошенко.