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    Переговори Зеленського з Путіним: без агресії не обійшлося

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    Двосторонні перемовини: Зеленський і Путін домовилися продовжити домовлятися - Переговори Зеленського з Путіним: без агресії не обійшлося
    Двосторонні перемовини: Зеленський і Путін домовилися продовжити домовлятися

    Глава РФ ввічливо спілкувався з нашим президентом

    Під час двосторонніх переговорів у рамках «нормандського формату» між президентом України Володимиром Зеленським та президентом РФ Путіним останній тримався з підкресленою повагою і називав опонента виключно «Володимир Олександрович». Про це у себе на Facebook пише журналіст Олеся Бацман.

    Натомість, за її словами, помічник глави РФ Владислав Сурков вельми агресивно реагував на помічника Зеленського Андрія Єрмака.

    Нагадаємо, у Парижі відбулася перша двостороння зустріч між президентом України Володимиром Зеленським і президентом РФ Володимиром Путіним. Зокрема, вони говорили про вибори на Донбасі і відновлення українського контролю над кордоном, але якихось домовленостей не досягли. За словами співрозмовника, Путін наполягав на тому, що на непідконтрольних територіях мусять спершу пройти вибори, а уже потім Україна отримає можливість контролювати кордон.

    Володимир Зеленський не погодився з такою пропозицією

    Нормандська четвірка Путін Володимир Зеленський Україна Владислав Сурков
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