Переговори Зеленського з Путіним: без агресії не обійшлося



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Двосторонні перемовини: Зеленський і Путін домовилися продовжити домовлятися

Глава РФ ввічливо спілкувався з нашим президентом

Під час двосторонніх переговорів у рамках «нормандського формату» між президентом України Володимиром Зеленським та президентом РФ Путіним останній тримався з підкресленою повагою і називав опонента виключно «Володимир Олександрович». Про це у себе на Facebook пише журналіст Олеся Бацман.

Натомість, за її словами, помічник глави РФ Владислав Сурков вельми агресивно реагував на помічника Зеленського Андрія Єрмака.

Нагадаємо, у Парижі відбулася перша двостороння зустріч між президентом України Володимиром Зеленським і президентом РФ Володимиром Путіним. Зокрема, вони говорили про вибори на Донбасі і відновлення українського контролю над кордоном, але якихось домовленостей не досягли. За словами співрозмовника, Путін наполягав на тому, що на непідконтрольних територіях мусять спершу пройти вибори, а уже потім Україна отримає можливість контролювати кордон.

Володимир Зеленський не погодився з такою пропозицією