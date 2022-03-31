Перехід на спрощену систему оподаткування за ставкою 2% продовжиться у квітні

Верховна Рада звільнила від сплати окремих податків платників єдиного податку за ставкою 2%

Серед представників бізнесу бажання щодо переходу висловлюють 148,4 тис. суб’єктів господарювання

Процес прийняття заявок про перехід на спрощену систему оподаткування за ставкою 2% триватиме після 1 квітня. Про це повідомив голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram.

«Український бізнес висловив побажання про необхідність переходу на спрощену систему оподаткування – третя група єдиного податку зі ставкою 2% доходу», – зазначив обранець.

Він зауважив, що серед представників бізнесу бажання щодо переходу висловлюють: 148,4 тис. суб’єктів господарювання з них – 29,5 тис. юридичних осіб та 119 тис. фізичних осіб-підприємців.

Данило Гетманцев додав, що серед компаній, які обирають єдиний податок 3-ї групи за ставкою 2% доходу, є великі відомі бренди та визначальні бізнес-групи України. Зокрема, на спрощену систему оподаткування переходять агропостачальники ТОВ «Полетехніка», ПРАТ «Галнафтохім».

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