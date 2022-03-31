  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Перехід на спрощену систему оподаткування за ставкою 2% продовжиться у квітні

    Верховна Рада звільнила&nbsp;від сплати окремих податків платників єдиного податку за ставкою 2% - Перехід на спрощену систему оподаткування за ставкою 2% продовжиться у квітні
    Верховна Рада звільнила від сплати окремих податків платників єдиного податку за ставкою 2%
    фото з відкритих джерел

    Серед представників бізнесу бажання щодо переходу висловлюють 148,4 тис. суб’єктів господарювання

    Процес прийняття заявок про перехід на спрощену систему оподаткування за ставкою 2% триватиме після 1 квітня. Про це повідомив голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram.

    «Український бізнес висловив побажання про необхідність переходу на спрощену систему оподаткування – третя група єдиного податку зі ставкою 2% доходу», – зазначив обранець.

    Він зауважив, що серед представників бізнесу бажання щодо переходу висловлюють: 148,4 тис. суб’єктів господарювання з них – 29,5 тис. юридичних осіб та 119 тис. фізичних осіб-підприємців.

    Данило Гетманцев додав, що серед компаній, які обирають єдиний податок 3-ї групи за ставкою 2% доходу, є великі відомі бренди та визначальні бізнес-групи України. Зокрема, на спрощену систему оподаткування переходять агропостачальники ТОВ «Полетехніка», ПРАТ «Галнафтохім».

    Читайте також: Що змінилося для підприємців спрощеної системи оподаткування у період воєнного стану
    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Перехід на спрощену систему оподаткування за ставкою 2% продовжиться у квітні