Що змінилося для підприємців спрощеної системи оподаткування у період воєнного стану

Хто бажає перейти на спрощене оподаткування з 1 квітня 2022 року, повинні подати заяву до 31 березня (включно)

Хто бажає перейти на спрощене оподаткування з 1 квітня 2022 року, повинні подати заяву до 31 березня (включно)

Платників єдиного податку за ставкою 2% звільнили від сплати окремих податків

Імпортери авто зможуть скористатися спрощеною системою оподаткування. Відповідні роз’яснення дав керівник департаменту консалтингу групи компаній MGI PSP Audit В’ячеслав Бачило стосовно ухваленого Радою законопроєкт «Про внесення змін до Податкового кодексу та інших законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства на період воєнного стану» (№7190).

Експерт зазначив, що останніми змінами законотворці вивели з-під видів діяльності, які не мали право обрати спрощену систему, імпорт автомобілів легкових, кузовів до них, причепів та напівпричепів, мотоциклів, транспортних засобів, призначених для перевезення 10 осіб i більше, транспортних засобів для перевезення вантажів автомобілів.

Крім цього, законопроєкт №7190 змінив та уточнив правила переходу. Перехід на ставку єдиного податку 2% є добровільним. Тому ті, хто мають бажання перейти на спрощене оподаткування з 1 квітня 2022 року, повинні подати заяву до 31 березня 2022 року (включно). Це розповсюджується і на платників єдиного податку третьої групи за ставками 3% та 5%, якщо вони приймуть рішення змінити ставку податку на 2%.

«Однак, навіть якщо ви не встигнете цього зробити до 1 квітня, законодавець передбачив можливість зробити це в будь-який день поки діятиме воєнний стан. Для цього, також потрібно буде подати заяву – і ви платник єдиного податку за ставкою 2% з наступного робочого дня, за днем подання такої заяви. Для новостворених суб'єктів діє традиційне для спрощеної системи оподаткування правило: подав заяву на обрання спрощеної системи протягом 10 днів з моменту державної реєстрації – стаєш платником єдиного податку з дня державної реєстрації», – зазначив фахівець.

В’ячеслав Бачило зауважив, що ті, хто перейшов на спрощену систему оподаткування за ставкою єдиного податку 2%, звільняються від сплати ПДВ при розмитненні товарів, які ввозяться в Україну. При цьому звільнення від сплати ПДВ при розмитненні товарів, які ввозяться в Україну, не розповсюджується на товари, які мають походження з Російської Федерації чи тимчасово окупованих територій.

Окремо платник єдиного податку за ставкою 2% звільняється від сплати таких податків:

податку на прибуток підприємств;

податку на доходи фізичних осіб у частині доходів ФОП, що отримані в результаті господарської діяльності платника єдиного податку (фізичної особи) та оодатковані за правилами єдиного податку;

податку на додану вартість;

земельного податку за земельні ділянки, що використовуються платниками єдиного податку третьої групи зі ставкою у розмірі 2% доходу для провадження господарської діяльності (крім діяльності з надання земельних ділянок та/або нерухомого майна, що знаходиться на таких земельних ділянках, в оренду (найм), позичку, на іншому праві користування).

Разом з цим передбачено звільнення від нарахування та сплати:

загального мінімального податкового зобов'язання за земельні ділянки, що розташовані на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії, або на територіях, тимчасово окупованих збройними формуваннями Російської Федерації;

екологічного податку за об'єкти оподаткування, що розташовані на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії, або на територіях, тимчасово окупованих збройними формуваннями Російської Федерації.

Перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих збройними формуваннями Російської Федерації, визначається Кабінетом Міністрів України.