Перемога Макрона у Франції «підірвала» мережу жартами

Еммануєль Макрон став улюбленим персонажем для жартів через свою перемогу на виборах

Українці створили десятки кумедних картинок про програш проросійської кандидатки у президенти Франції Ле Пен та про перемогу її суперника

Українці радіють, що новим президентом Франції став Емманюель Макрон, а його суперниця Марін Ле Пен, яка висловлювала проросійські погляди, зазнала поразки.

У соціальних мережах люди публікують жарти, присвячені перемозі Макрона на виборах.

Адвокат Віктор Бенед висловив радість, що Путіну дзвонитиме не Ле Пен.

Володимир Попов висловив вдячність народу Франції за те, що «не Ле Пен».

Колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін зауважив, що Макрона відтепер можна запрошувати в Київ.

Блогер та політик Віталій Чепинога описав реакцію сусідок в селі на програш Ле Пен.

Також українці припустили, що Макрон переміг тому, що під час останньої зустрічі із президентом РФ Володимиром Путіним сидів навпроти нього за величезним столом, а не майже впритул, як Марін Ле Пен.

Зауважимо, за підсумками обробки 100% голосів виборців, нинішній президент Франції Емманюель Макрон перемагає у другому турі президентських виборів. Він отримав 58,55% голосів виборців, а за проросійську кандидатку Ле Пен проголосувало відповідно 41,45% французів.

Ле Пен часто висловлювала проросійські погляди. Зокрема, вона називала Крим російським.

Нагадаємо, Макрона офіційно переобрали на посаду президента Франції.

Він набрав 58,55% голосів виборців.