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    Перемога Макрона у Франції «підірвала» мережу жартами

    Еммануєль Макрон став улюбленим персонажем для жартів через свою перемогу на виборах - Перемога Макрона у Франції «підірвала» мережу жартами
    Еммануєль Макрон став улюбленим персонажем для жартів через свою перемогу на виборах
    фото з відкритих джерел

    Українці створили десятки кумедних картинок про програш проросійської кандидатки у президенти Франції Ле Пен та про перемогу її суперника

    Українці радіють, що новим президентом Франції став Емманюель Макрон, а його суперниця Марін Ле Пен, яка висловлювала проросійські погляди, зазнала поразки.

    У соціальних мережах люди публікують жарти, присвячені перемозі Макрона на виборах.

    Адвокат Віктор Бенед висловив радість, що Путіну дзвонитиме не Ле Пен.

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    Володимир Попов висловив вдячність народу Франції за те, що «не Ле Пен».

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    Колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін зауважив, що Макрона відтепер можна запрошувати в Київ.

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    Блогер та політик Віталій Чепинога описав реакцію сусідок в селі на програш Ле Пен.

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    Також українці припустили, що Макрон переміг тому, що під час останньої зустрічі із президентом РФ Володимиром Путіним сидів навпроти нього за величезним столом, а не майже впритул, як Марін Ле Пен.

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    Зауважимо, за підсумками обробки 100% голосів виборців, нинішній президент Франції Емманюель Макрон перемагає у другому турі президентських виборів. Він отримав 58,55% голосів виборців, а за проросійську кандидатку Ле Пен проголосувало відповідно 41,45% французів.

    Ле Пен часто висловлювала проросійські погляди. Зокрема, вона називала Крим російським.

    Нагадаємо, Макрона офіційно переобрали на посаду президента Франції.

    Він набрав 58,55% голосів виборців.

    Теги: Франція Марін Ле Пен Еммануель Макрон жарт
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    Перемога Макрона у Франції «підірвала» мережу жартами