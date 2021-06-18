Перемога збірної України, бійка в Раді та арешт топчиновниці «Приватбанку». Головні новини 17 червня

«Главком» підготував найголовніші новини за 17 червня

Збірна України у другому турі Євро-2020 перемогла Північну Македонію. «Нафтогаз» встановив новий місячний тариф, тож газ суттєво подорожчає. «Слуги» та ОПЗЖ влаштували бійку у Раді, а суд арештував топчиновницю «Приватбанку».Такими були головні новини 17 червня.

Збірна України у другому турі Євро-2020 перемогла Північну Македонію

Національна команда України здобула три важливі очка на чемпіонаті Європи з футболу. В другому турі команда Андрія Шевченка в Бухаресті зустрічалася з Північною Македонією і перемогла – 2:1.

Українці провели два різних тайми. В першому повністю домінували на полі і справедливо досягли переваги. Дуже добре виглядав Андрій Ярмоленко. Наш капітан мав кілька слушних нагод вивести збірну вперед, і його настирливість була винагороджена. З третьої спроби він переграв воротаря, коли впіймав м’яч на дальній стійці після розіграшу кутового.

Наша збірна набрала три очка і наздогнала Нідерланди й Австрію, які матч між собою проведуть вечері.

Детальніше - Україна – Північна Македонія: онлайн-трансляція матчу Євро. Ярмоленко і Яремчук забивають!

«Нафтогаз» підвищив ціну на газ для населення

Газопостачальна компанія «Нафтогаз України», яка обслуговує близько мільйона побутових споживачів газу, підвищила ціну на блакитне паливо у червні в межах місячного тарифу. Як зазначає пресслужба компанії, таке рішення обумовлене «ситуацією на ринку».

«ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» (ГК «Нафтогаз України») розрахувала ціну у рамках тарифного плану «Місячний» у червні, враховуючи поточну ситуацію на ринку. Місячна цінова пропозиція відображає загальну тенденцію зростання цін на газ як на українському, так і на глобальному ринках, і є індикативною», – зазначили у «Нафтогазі».

Відтак у червні для побутових користувачів тарифу «Місячний» вартість кубічного метра газу сягає 11,94 гривні. При цьому у «Нафтогазі» наголосили, що у межах річного тарифу його вартість складатиме менш як 8 гривень.

У Раді відбулася бійка

17 червня, під час сесії Верховної Ради біля трибуни сталася сутичка. Спікер парламенту Дмитро Разумков оголосив перерву на 15 хвилин. Але згодом нардепи все ж раніше повернулися до роботи.

«Шановні колеги, хочу до всіх звернутися у цій залі. Давайте думати, що ми і коли говоримо. На нас дивляться люди, які нас сюди обирали. Щоб нам не червоніти, коли каденція завершиться. Повертаємося до роботи», – зазначив Разумков.

Сутичка сталася під час розгляду законопроекту про реформу Національної ради з питань телебачення і радіомовлення. Зазначимо, що через розгляд цього закону робота парламенту заблокована вже другий день.

Суд заочно арештував колишню топменеджерку «Приватбанку»

Вищий антикорупційний суд заочно обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою ексочільниці підрозділу «Приватбанку» у справі про розтрату 136 млн грн, що є підставою для оголошення її Інтерполом у розшук.

Сторона обвинувачення з метою реалізації можливостей міжнародного поліцейського співробітництва відповідно до Інструкції про порядок використання правоохоронними органами України інформаційної системи Міжнародної організації кримінальної поліції – Інтерпол, звернулася до ВАКС із клопотанням про обрання вказаній особі запобіжного заходу у виді тримання під вартою на підставі ч. 6 ст. 193 Кримінального процесуального кодексу України, тобто без участі підозрюваної.

ВАКС ухвалою від 17 червня задовольнив вказане клопотання та обрав стосовно колишньої очільниці одного з підрозділів банку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до її затримання і доставки до суду для вирішення питання про застосування обраного запобіжного заходу або його заміни на більш м’який.

Адвокати Порошенка подали позов проти Гордона

Адвокати п’ятого президента Петра Порошенка подали до Шевченківського районного суду Києва позовну заяву проти журналіста Дмитра Гордона, вимагаючи визнати поширену інформацію недостовірною.

«Гордону пред’явлені вимоги про визнання поширеної ним інформації недостовірною. Звичайних в таких випадках додаткових вимог, щоб суд зобов’язав відповідача особисто спростувати наклепницькі твердження в ефірі того ж ЗМІ, в якому вони були зроблені, не заявлено. Це пов’язано з тим, що вибачення Гордона не представляють інтересу для позивача і вже не можуть нічого змінити. Вимоги грошової компенсації моральної шкоди теж не заявлялися. Сам факт публічного спотворення обставин захоплення і звільнення Маріуполя в 2014 році має принципове значення для суспільства. Ми готові дати відповідачеві можливість зосередитися на поясненнях за основним питанням, не відволікаючись на обговорення суми відшкодування», - йдеться у повідомленні.

ВООЗ попередила про загрозу нової хвилі коронавірусу

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) попередила про загрозу нової хвилі коронавірусу в Індонезії на тлі зростання захворюваності і поширення нових варіацій вірусу.

Як повідомляє Associated Press, у ВООЗ закликали Індонезію посилити карантинні обмеження. За минулу добу в країні зафіксували понад 12 600 нових випадків зараження.

За даними уряду, в столиці країни Джакарті кількість зайнятих лікарняних ліжок на цьому тижні зросла до 75% з 45% минулого тижня.

З початку пандемії в Індонезії зареєстровано понад 1,9 мільйона випадків захворювання, понад 53 700 осіб загинуло – це найвищий показник в Південно-Східній Азії.

На тлі зростання захворюваності президент Індонезії доручив прискорити кампанію вакцинації в країні. Він сподівається, що до наступного місяця в Індонезії будуть вакцинувати по мільйону осіб щодня.

У Харкові сталося масове отруєння

У Харкові сталося масове отруєння з діагнозом гастроентероколіт. Госпіталізовано 25 осіб, всі вони пов’язують отруєння з їжею з закладу громадського харчування.

Наразі постраждали 19 дорослих і шість дітей. Їх госпіталізували. Лікарі поставили їм попередній діагноз – гастроентероколіт, середнього ступеня тяжкості.

Пацієнти вважають, що отруїлися в одному із закладів громадського харчування Харкова. Триває розслідування для локалізації та ліквідації спалаху.



