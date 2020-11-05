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    Перемогла під гаслом «Зупинемо соціалізм!» Уродженка України стане членом Палати представників США

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    Перемогла під гаслом «Зупинемо соціалізм!» Уродженка України стане членом Палати представників США
    Фото: Victoria Spartz/Facebook

    Уродженка України Вікторія Спартц перемагає на виборах до Конгресу США у штаті Індіана

    Як пише The New York Times, Спартц балотується у штаті Індіана від Республіканської партії. за неї проголосували 51.7%, а за представницю демократів Крістін Гейл - 44.2% голосів.

    Спарц зробила гаслом своєї кампанії загрозу соціалізму, що дозволило їй заручитися підтримкою голосів сільських  консервативних виборців в окрузі.

    Спарц переїхала до США  у 2000 році отримавши американське громадянство, вона була викладачкою  у Бізнес-школі Келлі  університету Індіани, а також обіймала посаду заступниці голови Республіканської партії округу Гамільтон.

    3 листопада у США відбулися президентські вибори. За останніми даними, Байден нарощує відрив від Трампа та отримує 253 голосів виборників, чинний президент Трамп - 214 голосів. Для перемоги кандидату необхідно заручитися підтримкою 270 виборників. 

    У загальнонаціональному масштабі Байден наразі отримує 50,5% голосів виборців, а Трамп - 48,0% голосів. 

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    США вибори у США
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