Перемогла під гаслом «Зупинемо соціалізм!» Уродженка України стане членом Палати представників США

Уродженка України Вікторія Спартц перемагає на виборах до Конгресу США у штаті Індіана

Як пише The New York Times, Спартц балотується у штаті Індіана від Республіканської партії. за неї проголосували 51.7%, а за представницю демократів Крістін Гейл - 44.2% голосів.

Спарц зробила гаслом своєї кампанії загрозу соціалізму, що дозволило їй заручитися підтримкою голосів сільських консервативних виборців в окрузі.

Спарц переїхала до США у 2000 році отримавши американське громадянство, вона була викладачкою у Бізнес-школі Келлі університету Індіани, а також обіймала посаду заступниці голови Республіканської партії округу Гамільтон.

3 листопада у США відбулися президентські вибори. За останніми даними, Байден нарощує відрив від Трампа та отримує 253 голосів виборників, чинний президент Трамп - 214 голосів. Для перемоги кандидату необхідно заручитися підтримкою 270 виборників.

У загальнонаціональному масштабі Байден наразі отримує 50,5% голосів виборців, а Трамп - 48,0% голосів.