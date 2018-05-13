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    Думки вголос

    Результати «Євробачення-2018»: досить скиглити

    • Анжеліка Рудницька

      Мисткиня

    • Сьогодні, 17:01
    • Розсилка

    Усі охи-ахи з приводу вчорашнього голосування на європейському музичному форумі дуже поверхові.

    «Євробачення» - це щорічне нагадування Україні та українцям, що культурною дипломатією потрібно займатися системно, щоденно, різновекторно, а не вряди-годи, коли у цьому є конкретний інтерес конкретних людей. 

    Доки ми не будемо продукувати позитивні меседжі, говорити про себе на повний голос (а не лише скиглити, коли вкрай важко), популяризувати ідеї та своїх митців, інформацію про свою країну, врешті ставитися до самих себе із повагою і бути в контексті власної цікавої та самобутньої культури - ми завжди будемо дивуватися, чому до нас «не так» ставляться сусіди по Європі близькі і далекі. 

    Так, у нас є дуже суттєва перешкода - агресор, який викривляє картину того, що відбувається в Україні, але ж хто і що нам, окрім власної ліні і небажання мислити стратегічно, не дає бути активними, мудрими, коеативними, сильними, мотивованими перемагати на всіх фронтах - від східного до культурного? Нинішній час випробувань - це не лише період переосмислення себе у світовому контексті, а й час велетенських можливостей, якими ми вперто не хочемо скористатися. І тут зовнішній ворог безсилий, тут ми самі собі більший ворог, аніж будь-який інший.

    Джерело: блог Анжеліки Рудницької

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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