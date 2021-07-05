Ревізори виявили 240 працівників-нелегалів за два дні, роботодавцям загрожують величезні штрафи

Розмір санкції за порушення законодавства про працю становить 60 тисяч гривень

Розмір санкції за порушення законодавства про працю становить 60 тисяч гривень

Держпраці та податкова шукає незадекларованих працівників

За перші два дні інспекційної кампанії з виявлення неформальних трудових відносин виявили 240 працівників, допущених до роботи без трудових договорів. Про це повідомляє Мінекономіки.

Зазначається, що за перші два дні інспекційної кампанії розпочали 152 інспекційні відвідування.

«В першому півріччі 2021 року була проведена масштабна інформаційна кампанія про переваги офіційного працевлаштування та ризики неформальних трудових відносин. В результаті цієї кампанії було офіційно оформлено майже 57 тис. працівників. Проте, на жаль, не всі роботодавці відреагували та продовжують використовувати незадекларовану працю, тим самим порушуючи базові соціально-трудові права працівників.

З липня почалися перевірки. Інспекції відбудуться тільки у компаніях, які мають ознаки найбільших ризиків використовувати незадекларовану працю. За перші два дні перевірок виявлено 240 неформальних працівників у рамках 152 розпочатих інспекцій», – зазначила заступниця міністра економіки Світлана Глущенко.

За її словами, для визначення роботодавців, які мають найбільший ризик використання незадекларованої праці, Податкова служба та Держпраці використовують низку критеріїв, зокрема:

невідповідність кількості співробітників об’єму виробництва (наданих послуг, виконаних робіт);

наявність фактів порушень порядку оформлення трудових відносин, виявлених під час перевірок ДПС;

невідповідність кількості об’єктів оподаткування до кількості найманих працівників;

невідповідність кількості одночасно працюючих РРО кількості співробітників;

відсутність найманих працівників у платників об’єктів торгівлі, сфери послуг, у яких наявні ліцензії на виробництво, зберігання, реалізацію підакцизних товарів.

Санкції за порушення законодавства про працю складають 10 мінімальних заробітних плат, що у 2021 році становить 60 тис грн. Вчинення такого порушення повторно протягом двох років обійдеться роботодавцеві у 30 мінімальних зарплат за кожного працівника, стосовно якого скоєно порушення, що складатиме 180 тис грн.

Нагадаємо, що Держпраці у взаємодії з Державною податковою службою з 1 липня розпочне інспектування з питань виявлення незадекларованих працівників.