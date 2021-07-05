В Україні поменшало неофіційних працівників: куди поділися ці люди

Люди втрачають роботу, але не поспішають йти на нову

Людей, які не бажають праацювати, за рік стало більше

В Україні стало менше людей, що працюють неофіційно. Зокрема, за перший квартал 2021 року неофіційно працюючих було 2,97 мільйона, а роком раніше – 3,44 мільйона. Зменшення відбулося на цілих 478 тисяч осіб або на 14%. Водночас, ці 478 тисяч українців не поповнили лави офіційно працюючих. Бо штатних працівників за той самий період в Україні також стало менше на 301 тисячу (було 7,45 млн, стало 7,15 мільйона).

Як звертає увагу ексдепутатка і адвокатка Тетяна Острікова, на 404 тисяч стало більше осіб працездатного віку, які не входять до складу робочої сили:

люди шукають роботу, але не готові приступити до неї (через непрацездатність; через навчання і т.д.)

бажають працювати, але не шукають роботу (зневірились у пошуках роботи);

ті, що не бажають працювати (пенсіонери; студенти; особи, які виконують домашні сімейні обов'язки).

«Решта – близько 300 тисяч – просто пропали з радарів Держстату, можливо емігрували, можливо, перейшли до непрацездатного населення, померли. За цими цифрами, протягом одного лише року в Україні стало на 763 тисяч менше економічно активних громадян», - пише вона.

Штатних працівників у травні цього року стало менше на 186 тисяч відносно вже кризового травня 2020 року, і на 12 тисяч менше відносно березня 2021 року.

Тобто у другому кварталі ситуація не краща, ніж у першому.

Також нагадаємо, що співробітники, які працюють за комп’ютерами та обчислювальними машинами, мають право на щорічну додаткову відпустку тривалістю до чотирьох днів.