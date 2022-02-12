Politico: Байден назвав дату вторгнення Росії в Україну

Декілька офіційних осіб у США начебто підтвердили заяву президента. Проте Росія наполягає: це – провокації

Президент США Джо Байден оголосив 16 лютого днем початку вторгнення Росії в Україну. Таку дату він назвав у ході переговорів із лідерами західних країн, Євросоюзу та НАТО, пише Politico.

Декілька офіційних осіб у США підтвердили цю заяву президента. Уточнюється, що Вашингтон попередив союзників, начебто безпосередньо наступу передуватиме «шквал ракетних ударів та кібератаки».

Проте, пише видання, європейці поставилися до попередження з часткою скепсису. Представники ЄС дали зрозуміти, що інакше інтерпретують дані розвідки та «відмовляються купувати» чутки про напад.

Проте після переговорів низка країн рекомендувала своїм громадянам залишити Україну найближчим часом. Південна Корея заборонила співвітчизникам відвідувати територію кризової держави з 13 січня. Великобританія оголосила про евакуацію співробітників посольства, також стало відомо про намір США вивезти своїх дипломатів.

Майже одночасно з новиною про Байдена на сайті агентства Bloomberg з'явився матеріал, у якому датою початку нібито вторгнення називається 15 лютого. За твердженням «знайомих із питанням» анонімних джерел, дії Росії можуть включати провокацію на Донбасі або напад на Київ. При цьому жодних доказів на підтримку свого затвердження вони не надали.

Утім, раніше американське інформагентство скомпрометувало себе, випустивши 5 лютого повідомлення про початок вторгнення Росії в Україну. Згодом Bloomberg вибачився за публікацію неправдивих даних. Після цього офіційний представник Кремля Дмитро Пєсков зазначив, що на тлі таких публікацій Кремль тепер має всі підстави замінити дефініцію терміну fake-news на Bloomberg-news.

Також на тему вторгнення зробив заяву помічник президента США з національної безпеки Джейк Салліван. Він висловив упевненість, що Росія може вжити агресивних кроків щодо України під час Олімпійських ігор у Пекіні.

Водночас, помічник президента підкреслив, що США не стверджують, що Росія ухвалила остаточне рішення про застосування сили проти України.

Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова оцінила озвучені у США припущення. Вона зазначила, що провокації, дезінформація та загрози є улюбленим методом Вашингтона для вирішення власних проблем.

Нагадаємо, минулої ночі одразу низка західних ЗМІ видала статті про можливе вторгнення Росії в Україну. Bloomberg називає дату 15 лютого. Німецький Der Spiegel з посиланням на ЦРУ стверджує, що вторгнення може початися вже «найближчої середи», - 16 лютого. Politico називає ту саму дату, також посилаючись на американську розвідку.

На карті прогноз американського каналу NBC News про те, як відбуватиметься напад. За їхніми даними, Київ можуть захопити упродовж двох діб.

У Білому домі відразу спростували подібні заяви американських ЗМІ. Кажуть, що ця інформація не відображає дані адміністрації США. Окрім цього, Путін та Байден сьогодні проведуть телефонну розмову та обговорять ситуацію навколо України.