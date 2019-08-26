Боротьба з «кнопкодавством» у Раді: Стефанчук анонсував систему голосуванння відбитком пальця



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Новообраний нардеп від «Слуги народу» Руслан Стефанчук Фото: Главком

Стефанчук висловив надію, що нова система буде готова до експлуатації після зимових канікул депутатів

У Верховній Раді може з'явитися нова система голосування Рада-4, яка, на відміну від сенсорної кнопки системи Рада-3, реагуватиме не на тепло руки депутата, а на його відбиток пальця. Про це представник президента у Верховній Раді, обраний нардеп від «Слуги народу» Руслан Стефанчук розказав у ефірі телеканалу «Наш», пише Liga.net.

«Сьогодні ми вже підіймаємо питання про систему Рада-4. Рада-3 - це просто сенсорна кнопка, тобто реакція на тепло. Коли ж ми говоримо про Раду-4, то це реакція на відбиток пальця депутата», - сказав Стефанчук.

За його словами, зараз ведуться переговори з Інститутом прикладної математики і механіки НАН України, який повинен забезпечити технічну складову питання. Також проводяться консультації з юристами про внесення відповідних змін до регламенту Верховної Ради.

Стефанчук висловив надію, що нова система буде готова до експлуатації після зимових канікул депутатів.

Нагадаємо, раніше голова партії «Слуга народу» Дмитро Разумков пообіцяв, що народних депутатів Верховної Ради ІX скликання за прогули і кнопкодавство будуть позбавляти мандата або карати штрафами на суму до 80 тис. грн.