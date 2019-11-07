Новий штам ВІЛ виявили вперше за майже 20 років



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Вчені виявили вперше за майже 20 років новий штам ВІЛ Фото: universoracionalista.org

Виявлений штам належить до виду ВІЛ-1 групи М

Вчені Університету Міссурі спільно з колегами з лабораторії Ебботт в ході досліджень виявили перший новий штам ВІЛ.

Про це повідомляє CNN.

Уточнюється, що виявлений штам належить до виду ВІЛ-1 групи М. Ця група є основною і причиною понад 90% випадків ВІЛ-інфекції.

Відзначається, що відкриття першого нового штаму було зроблено вперше з 2000 року, коли були розроблені основні принципи класифікації підтипів.

За словами вчених, результат їх досліджень дозволяє краще розуміти механізм розвитку вірусу.

Згідно з деякими даними, сучасні методи лікування можуть чинити опір новому виявленому штаму ВІЛ.

Нагадаємо вчені переконані, що людство позбудеться ВІЛ, гепатиту В та інших придбаних або успадкованих захворювань після зняття заборону на генетичну модифікацію людей.