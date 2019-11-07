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    Новий штам ВІЛ виявили вперше за майже 20 років

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    Вчені виявили вперше за майже 20 років&nbsp;новий штам ВІЛ - Новий штам ВІЛ виявили вперше за майже 20 років
    Вчені виявили вперше за майже 20 років новий штам ВІЛ
    Фото: universoracionalista.org

    Виявлений штам належить до виду ВІЛ-1 групи М

    Вчені Університету Міссурі спільно з колегами з лабораторії Ебботт в ході досліджень виявили перший новий штам ВІЛ.

    Про це повідомляє CNN.

    Уточнюється, що виявлений штам належить до виду ВІЛ-1 групи М. Ця група є основною і причиною понад 90% випадків ВІЛ-інфекції.

    Відзначається, що відкриття першого нового штаму було зроблено вперше з 2000 року, коли були розроблені основні принципи класифікації підтипів.

    За словами вчених, результат їх досліджень дозволяє краще розуміти механізм розвитку вірусу.

    Згідно з деякими даними, сучасні методи лікування можуть чинити опір новому виявленому штаму ВІЛ.

    Нагадаємо вчені переконані, що людство позбудеться ВІЛ, гепатиту В та інших придбаних або успадкованих захворювань після зняття заборону на генетичну модифікацію людей.

    здоров'я наука ВІЛ/СНІД
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