У Китаї в чоловіка з мозку витягли 12 - сантиметрового хробака



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Чоловік успішно переніс двогодинну процедуру з видалення хробака в лікарні міста Гуанчжоу

У 2018 році лікарі виявили, що в мозку Вана 15 років мешкає стрічковий хробак

У китайському місті Гуанчжоу, провінція Гуандун, лікарі витягли з мозку пацієнта 12-сантиметрового хробака.

Про це повідомляє видання Daily Mirror.

Ван Лей (Wang Lei) вперше відчув нездужання в 2007 році. Ліва сторона його тіла втрачала чутливість, він часто страждав від головного болю.

Чоловік відвідав декількох фахівців, які намагалися виявити хворобу, тоді у нього діагностували злоякісну пухлину головного мозку. Незважаючи на прийом призначених медикаментів стан китайця продовжував погіршуватися. Він почав страждати від частих нападів і провалів в пам'яті.

У 2018 році лікарі виявили, що в мозку Вана 15 років мешкає стрічковий черв'як. Ці паразити, зазвичай, зустрічаються в шлунках кішок і собак і вкрай рідко - у людей.

Медики рекомендували хворому пройти курс лікування без операційного втручання, бо хробак знаходився дуже близько до життєво важливих частин мозку. Оскільки медикаменти ніяк не вплинули на паразита, хірурги вирішили провести ризиковану операцію.

Ван успішно переніс двогодинну процедуру з видалення хробака в лікарні міста Гуанчжоу.

«Операція була вкрай ризикованою. Живий черв'як пересувався по мозку чоловіка. Нам довелося витягти його повністю, інакше решта могла розростися знову», - розповів хірург. Він також додав, що це вже четвертий подібний випадок за рік. Лікар настійно рекомендував дотримуватися обережності під час готування їжі та пити тільки кип'ячену воду.

Зараз Лей відновлюється після операції. Його життю і здоров'ю ніщо не загрожує.

Раніше повідомлялося про жителя китайської провінції Цзянсі, в мозку якого 30 років жив стрічковий черв'як. Лікарі успішно прооперували його і витягли паразита. За припущеннями медиків, він міг потрапити в організм із забрудненого джерела.