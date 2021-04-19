Перший політ на Марсі: серед розробників гелікоптера Ingenuity є українець

Один з розробників Ingenuity - українець Ігор Панченко

Серед розробників гелікоптера Ingenuity, який сьогодні здійснив свій перший політ на Марсі, є українець. Про це написав президент Володимир Зеленський у Twitter.

«Технології перемагають. Вітаю з першим польотом марсіанський гелікоптер! Пишаюся, що серед його розробників – українець Ігор Панченко», – написав Зеленський.

Він додав, що Україна розвиває напрацювання своїх конструкторів за попередні десятиліття й зараз планує запуск супутника «Січ-2-30».

Технології перемагають. Вітаю @NASA з першим польотом #MarsHelicopter! Пишаюся, що серед його розробників – українець Ігор Панченко. #Україна розвиває напрацювання своїх конструкторів за попередні десятиліття й зараз планує запуск супутника «Січ-2-30». — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 19, 2021





Нагадаємо, сьогодні в межах місії на Марсі відбувся перший політ вертольота Ingenuity.

Вертоліт Ingenuity прибув на Червону планету разом із марсоходом Perseverance, який приземлився 18 лютого. Він обладнаний HD-камерою і камерою з сонячним трекером для навігації, а також передавачем даних на ровер. Його маса становить 1,8 кг, а висота 0,8 м.

Радіус польоту вертольота становить до 300 метрів при максимальній висоті до 10 м. Він може розвивати швидкість до 10 м/с.

Нагадаємо, компанія SpaceX Ілона Маска виграла контракт Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) на відправку астронавтів на Місяць у 2024 році.

Раніше NASA підтвердила, що у 2024 році люди повернуться на Місяць. Зазначимо, ще у грудні 2020 року NASA назвала команду астронавтів для місій на Місяць.