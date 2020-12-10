NASA назвала команду астронавтів для місій на Місяць
Політ на супутник Землі можуть здійснити вже у 2024 році
Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США (NASA) вибрало перших 18 астронавтів для місії на Місяць у рамках програми Artemis. Про це повідомляють на сайті NASA, де також можна ознайомитися з їхніми біографіями.
Склад астронавтів програми Artemis («Артеміда») оголосив віцепрезидент США Майкл Пенс.
До обраних увійшли дев’ять жінок та стільки ж чоловіків. Є астронавти, які вже побували на Міжнародній космічній станції, а також ті, хто ніколи не літали в космос. Вік астронавтів групи – від 32 до 55 років.
«Це наша перша група астронавтів Artemis. Я хочу внести ясність: буде більше», – сказав очільник космічного агентства Джим Бріденстайн.
"My fellow Americans, I give you the heroes of the future who'll carry us back to the Moon and beyond - the Artemis generation." - @VP Pence introduces the #Artemis team of 18 @NASA_Astronauts, including 5 attending the Space Council, who'll prepare us for missions to the Moon. pic.twitter.com/NyocHHlf2v— Moonbound with #Artemis (@NASA) December 9, 2020
Як зазначають, після тренувань за цією програмою оберуть перший місячний екіпаж. Планується, що у 2024 році, вперше з 1972-го, він висадиться на поверхню природного супутника Землі.
Проте політ можуть відтермінувати, оскільки адміністрація президента США ще не затвердила строки.
Нагадаємо, що NASA підтвердила, що у 2024 році люди повернуться на Місяць.