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    У світі

    NASA назвала команду астронавтів для місій на Місяць

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    До обраних увійшли дев&rsquo;ять жінок та стільки ж чоловіків - NASA назвала команду астронавтів для місій на Місяць
    До обраних увійшли дев’ять жінок та стільки ж чоловіків
    Фото з відкритих джерел

    Політ на супутник Землі можуть здійснити вже у 2024 році

    Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США (NASA) вибрало перших 18 астронавтів для місії на Місяць у рамках програми Artemis. Про це повідомляють на сайті NASA, де також можна ознайомитися з їхніми біографіями.

    Склад астронавтів програми Artemis («Артеміда») оголосив віцепрезидент США Майкл Пенс.

    До обраних увійшли дев’ять жінок та стільки ж чоловіків. Є астронавти, які вже побували на Міжнародній космічній станції, а також ті, хто ніколи не літали в космос. Вік астронавтів групи – від 32 до 55 років.

    Команда астронавтів
    Команда астронавтів

    «Це наша перша група астронавтів Artemis. Я хочу внести ясність: буде більше», – сказав очільник космічного агентства Джим Бріденстайн.

    Як зазначають, після тренувань за цією програмою оберуть перший місячний екіпаж. Планується, що у 2024 році, вперше з 1972-го, він висадиться на поверхню природного супутника Землі.

    Ця умовна інфографіка пояснює план польоту місії Artemis III
    Ця умовна інфографіка пояснює план польоту місії Artemis III

    Проте політ можуть відтермінувати, оскільки адміністрація президента США ще не затвердила строки.

    Нагадаємо, що NASA підтвердила, що у 2024 році люди повернуться на Місяць.

    Теги: Адміністрація Президента США політ космос NASA Twitter
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