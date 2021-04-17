Компанія SpaceX отримала контракт NASA для відправки астронавтів на Місяць
«Я дуже рада нашому партнерству з SpaceX», – сказала керівниця програми NASA з доставки людей на Місяць
Компанія SpaceX Ілона Маска виграла контракт Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) на відправку астронавтів на Місяць у 2024 році.
Про це повідомили в NASA.
«NASA вибрала SpaceX для повернення нас на Місяць. Я дуже рада нашому партнерству з SpaceX», –сказала керівниця програми NASA з доставки людей на Місяць Ліза Уотсон-Морган
У конкурсі також брали участь Dynetics, Blue Origin у партнерстві з Lockheed Martin, Northrop Grumman і Draper.
Зазначимо, американська ракетобудівна компанія SpaceX відправить на південний полюс Місяця всюдихід Griffin в 2023 році.
У лютому повідомлялося, що програма «Артеміда» із повторної висадки американців на Місяць відкладається через недостатнє фінансування.
Раніше NASA підтвердила, що у 2024 році люди повернуться на Місяць.
Зазначимо, ще у грудні 2020 року NASA назвала команду астронавтів для місій на Місяць.
Відомо, що вісім країн підписали угоду «Артеміди» щодо освоєння Місяця.