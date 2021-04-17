Компанія SpaceX отримала контракт NASA для відправки астронавтів на Місяць

«Я дуже рада нашому партнерству з SpaceX», – сказала керівниця програми NASA з доставки людей на Місяць

Компанія SpaceX Ілона Маска виграла контракт Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) на відправку астронавтів на Місяць у 2024 році.

Про це повідомили в NASA.

«NASA вибрала SpaceX для повернення нас на Місяць. Я дуже рада нашому партнерству з SpaceX», –сказала керівниця програми NASA з доставки людей на Місяць Ліза Уотсон-Морган

У конкурсі також брали участь Dynetics, Blue Origin у партнерстві з Lockheed Martin, Northrop Grumman і Draper.

Зазначимо, американська ракетобудівна компанія SpaceX відправить на південний полюс Місяця всюдихід Griffin в 2023 році.

У лютому повідомлялося, що програма «Артеміда» із повторної висадки американців на Місяць відкладається через недостатнє фінансування.

Раніше NASA підтвердила, що у 2024 році люди повернуться на Місяць.

Зазначимо, ще у грудні 2020 року NASA назвала команду астронавтів для місій на Місяць.

Відомо, що вісім країн підписали угоду «Артеміди» щодо освоєння Місяця.

Згодом Україна підписала з NASA угоду «Артеміда».