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    Компанія SpaceX отримала контракт NASA для відправки астронавтів на Місяць

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    SpaceX відправить астронавтів NASA на Місяць - Компанія SpaceX отримала контракт NASA для відправки астронавтів на Місяць
    SpaceX відправить астронавтів NASA на Місяць
    Колаж: 3dnews

    «Я дуже рада нашому партнерству з SpaceX», – сказала керівниця програми NASA з доставки людей на Місяць

    Компанія SpaceX Ілона Маска виграла контракт Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) на відправку астронавтів на Місяць у 2024 році.

    Про це повідомили в NASA.

    «NASA вибрала SpaceX для повернення нас на Місяць. Я дуже рада нашому партнерству з SpaceX», –сказала керівниця програми NASA з доставки людей на Місяць Ліза Уотсон-Морган

    У конкурсі також брали участь Dynetics, Blue Origin у партнерстві з Lockheed Martin, Northrop Grumman і Draper.

    Зазначимо, американська ракетобудівна компанія SpaceX відправить на південний полюс Місяця всюдихід Griffin в 2023 році.

    У лютому повідомлялося, що програма «Артеміда» із повторної висадки американців на Місяць відкладається через недостатнє фінансування.

    Раніше NASA підтвердила, що у 2024 році люди повернуться на Місяць.

    Зазначимо, ще у грудні 2020 року NASA назвала команду астронавтів для місій на Місяць.

    Відомо, що вісім країн підписали угоду «Артеміди» щодо освоєння Місяця.

    Згодом Україна підписала з NASA угоду «Артеміда».

    Теги: космос фінансування NASA SpaceX
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