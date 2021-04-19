NASA в режимі онлайн показала перший політ вертольота на Марсі

Цей політ у космічному агентстві називають дуже ризиковим, адже атмосфера Марса дуже розріджена

У понеділок, 19 квітня, в межах місії на Марсі заплановано перший політ вертольота Ingenuity. Запуск вертольота почався о 13:15 за київським часом. Трансляцію польоту буде вести NASA.

Вертоліт Ingenuity повинен буде зробити 90-секундний політ над поверхнею Марса на висоті трьох метрів. За польотом на дистанції в більш ніж 60 метрів буде спостерігати марсохід Perseverance.

Даний політ у космічному агентстві називають дуже ризиковим, адже атмосфера Марса дуже розріджена – тиск у 170 разів менше земного.

Вертоліт Ingenuity прибув на Червону планету разом із марсоходом Perseverance, який приземлився 18 лютого. Він обладнаний HD-камерою і камерою з сонячним трекером для навігації, а також передавачем даних на ровер. Його маса становить 1,8 кг, а висота 0,8 м.

Радіус польоту вертольота становить до 300 метрів при максимальній висоті до 10 м. Він може розвивати швидкість до 10 м/с.

Нагадаємо, компанія SpaceX Ілона Маска виграла контракт Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) на відправку астронавтів на Місяць у 2024 році.

Раніше NASA підтвердила, що у 2024 році люди повернуться на Місяць. Зазначимо, ще у грудні 2020 року NASA назвала команду астронавтів для місій на Місяць.

Відомо, що вісім країн підписали угоду «Артеміди» щодо освоєння Місяця. Згодом Україна підписала з NASA угоду «Артеміда».