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    NASA в режимі онлайн показала перший політ вертольота на Марсі

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    Вертоліт Ingenuity прибув на Червону планету разом з марсоходом Perseverance - NASA в режимі онлайн показала перший політ вертольота на Марсі
    Вертоліт Ingenuity прибув на Червону планету разом з марсоходом Perseverance
    фото nasa.gov

    Цей політ у космічному агентстві називають дуже ризиковим, адже атмосфера Марса дуже розріджена

    У понеділок, 19 квітня, в межах місії на Марсі заплановано перший політ вертольота Ingenuity. Запуск вертольота почався о 13:15 за київським часом. Трансляцію польоту буде вести NASA.

    Вертоліт Ingenuity повинен буде зробити 90-секундний політ над поверхнею Марса на висоті трьох метрів. За польотом на дистанції в більш ніж 60 метрів буде спостерігати марсохід Perseverance.

    Даний політ у космічному агентстві називають дуже ризиковим, адже атмосфера Марса дуже розріджена – тиск у 170 разів менше земного.

    Вертоліт Ingenuity прибув на Червону планету разом із марсоходом Perseverance, який приземлився 18 лютого. Він обладнаний HD-камерою і камерою з сонячним трекером для навігації, а також передавачем даних на ровер. Його маса становить 1,8 кг, а висота 0,8 м.

    Радіус польоту вертольота становить до 300 метрів при максимальній висоті до 10 м. Він може розвивати швидкість до 10 м/с.

    Нагадаємо, компанія SpaceX Ілона Маска виграла контракт Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) на відправку астронавтів на Місяць у 2024 році.

    Раніше NASA підтвердила, що у 2024 році люди повернуться на Місяць. Зазначимо, ще у грудні 2020 року NASA назвала команду астронавтів для місій на Місяць.

    Відомо, що вісім країн підписали угоду «Артеміди» щодо освоєння Місяця. Згодом Україна підписала з NASA угоду «Артеміда».

    Теги: політ вертоліт космос NASA SpaceX
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