Перший в історії політ вертольота Ingenuity на Марсі: в NASA назвали дату

Вертоліт пережив першу холодну ніч на Червоній планеті, де температура падає до мінус 90 градусів за Цельсієм

Перший політ американського космічного вертольота Ingenuity на Марсі може відбутися 11 квітня.

Про це повідомляє NASA.

У NASA відзначили, що вертоліт пережив першу холодну ніч на Червоній планеті, де температура падає до мінус 90 градусів за Цельсієм.

Спочатку перший марсіанський вертоліт вагою всього 1,8 кг знаходився всередині марсохода Perseverance. Ingenuity відокремився від ровера і був спущений на поверхню в кратері Езеро.

Зазначається, що трансляція першого в історії польоту за межами Землі розпочнеться в соціальних мережах і на сайті відомства 12 квітня о 03:30 за Східним денним часом.

Очікується, що його перший політ триватиме 20 секунд, вертоліт має піднятися на три метри над поверхнею Марсу.

При цьому Perseverance забезпечуватиме підтримку під час польотів, робитиме знімки, збиратиме дані про навколишнє середовище і розміщуватиме базову станцію, яка дозволить вертольоту спілкуватися з диспетчерами місії на Землі.

Ракета-носій Atlas V з марсоходом Perseverance і вертольотом Ingenuity була запущена в кінці липня 2020 року з космодрому на мисі Канаверал. У лютому американський ровер зробив посадку на Червоній планеті і передав перші знімки на Землю.

Марсохід, який висадився в кратері Езеро, має вивчити можливості зльоту і посадки в умовах марсіанської атмосфери.

Робота Ingenuity розрахована на 31 день.