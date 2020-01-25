Сьогодні у Зеленського день народження: привітав поки що один Лукашенко



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Президент Білорусі висловив упевненість в поглибленні дружніх зв'язків двох країн

Світові лідери не поспішають вітати Зеленського з днем народження

Президент Білорусі Олександр Лукашенко привітав свого українського колегу Володимира Зеленського з днем народження, висловивши впевненість у поглибленні дружних зв'язків двох країн. Про це в суботу, 25 січня, повідомили в прес-службу бєларуського лідера.

«Упевнений, що взаємодія на вищому рівні дасть змогу поглибити дружні зв'язки між білорусами і українцями, а ваше віддане служіння на користь Батьківщини й надалі сприятиме процвітанню України», – йдеться в привітанні.

Білоруський лідер також висловив задоволеність результатами II Форуму регіонів України та Білорусі, який відбувся в жовтні 2019 року в Житомирі, а також процесом реалізації домовленостей, досягнутих під час зустрічі лідерів двох країн на цьому заході.

Крім того, Олександр Лукашенко побажав Володимиру Зеленському міцного здоров'я, щастя, успіхів у всіх починаннях, миру і добра.

Нагадаємо, що на форумі регіонів із Зеленським і Лукашенком підписали контрактів на півмільярда доларів.

Як писав Главком, сьогодні, 25 січня, президент України Володимир Зеленський святкує 42-й день народження.

Раніше повідомлялося, що Білорусь готова купувати нафту в Україні, аби не платити росіянам.

До слова, як заявив український політик і дипломат, український посол у Мінську в 2010-2011 роках Роман Безсмертний, політичний стиль, а також спосіб дій і мислення чинного президента Володимира Зеленського вже нагадує правління Олександра Лукашенка у Республіці Білорусь. Це зроблено навмисно і матиме точно такі ж наслідки, вважає політик.