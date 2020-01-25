«Увійти, а не вляпатися в історію!». Зеленського вітають з першим днем народження на посаді президента



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Першим з глав держав Зеленського привітав Олександр Лукашенко

25 січня наймолодший президент України Володимир Зеленський святкує свій перший день народження на цій посаді. Йому виповнюється 42 роки.

Протягом дня Зеленський ще буде приймати привітання від світових лідерів, втім слід зазначити, що першим серед глав держав українського лідера привітав Олександр Лукашенко. Він побажав Зеленському міцного здоров'я, щастя, успіхів у всіх починаннях, миру і добра. А також поглиблення відносин між країнами.

Вже починають публікувати в соцмережах свої привітання українські політики і блогери. Зокрема, колишній нардеп і поет Євген Рибчинський побажав Зеленському «нових і гучних перемог»: «…над спокусами, страхами, сумнівами і розчаруваннями! Перемог над ворогами України, а не над власним народом! Перемог над самим собою!... Нам не все одно!», - з натяком написав Рибчинський.

Колишній нардеп від Радикальної партії Ігор Мосійчук на своїй сторінці у «Фейсбук» запропонував усім охочим написати побажання шостому президенту. Публікація Мосійчука вже набрала 127 коментарів, з яких переважна більшість, м’яко кажучи, з критикою глави держави. Так, чинному президенту люди бажають «не бути лохом», «не вляпатися в історію», «скоріше завершити політичну кар’єру» та «повернутися якомога швидше в свій Квартал». Є й позитивні, де Зеленському бажають «мудрості», та навіть запевняють, що його «ми чекали 27 років».

Блогер Михайло Шнайдер у притаманній йому пафосній манері написав, що «сьогодні день народження у людини, яка змінила хід історії».

«Сьогодні день народження у людини, яка поміняла правила гри і розірвала замкнуте коло, в якому ми перебували протягом останніх 28-ми років», - вважає блогер.

Коментатори під його постом тепло висловлюються на адресу чинного президента та бажають йому «мудрості і вірних, справжніх друзів поряд». Щоправда деякі дописувачі скаржаться, що Зеленський не виправдав їхніх сподівань. «Що він розірвав? Хтось сів у в'язницю вже може? До чого ці порожні дифірамби? Якщо він що і розриває, так це надії тих, хто за нього голосував», - пишуть розчаровані колишні прибічники Зеленського.

«Главком» також опублікував на своїй сторінці новину про день народження Володимира Зеленського та закликав усіх приєднатися до побажань шостому президенту. Зокрема, читачі «Главкома» станом на 10 ранку зичили гаранту Конституції «займатися своєю і справою і покликанням (тим чим він займався до президентства, і в нього гарно виходило)».

«Малаток, добився успіхів, презедентом став. Бажаю не стати прихвоснем Путіна и тоді поважати будуть», - радять Зеленському читачі «Главкома».

Як писав «Главком», сьогодні, 25 січня, президент України Володимир Зеленський святкує 42-й день народження. Він вступив на посаду президента України в 41 рік, ставши наймолодшим президентом в історії країни: Леонід Кравчук був обраний у 57 років, Леонід Кучма - у 55, Віктор Ющенко - у 50, Віктор Янукович - у 59, Порошенко - у 48.