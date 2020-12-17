Смерть Кернеса: де і коли поховають мера Харкова

Геннадій Кернес помер на 62 році життя

Харківська міська рада офіційно повідомила про смерть Кернеса

Сьогодні вирішиться питання про організацію похорону Харківського міського голови Геннадія Кернеса. Він буде похований у Харкові й швидше за все, на початку наступного тижня. Про це повідомив перший заступник міського голови Ігор Терехов в ефірі каналу ZIK.

«Я о 14:00 буду проводити велику нараду з організації похорону в місті Харкові. Можу вам сказати, що похорони орієнтовно будуть або в понеділок (21 грудня - ред.), або у вівторок (22 грудня - ред.) - все залежить від того, як німецька влада все оформить», - заявив Терехов.

За його словами, церемонію проведуть таким чином, щоб всі охочі змогли попрощатися з мером.

Як повідомляв «Главком», сьогодні стало відомо про те, що у берлінській клініці «Шаріте» помер новообраний мер Харкова Геннадій Кернес. Першим про смерть Кернеса повідомив його друг, бізнесмен Павло Фукс. Також смерть харківського мера підтвердив пасинок Кернеса Родіон Гайсинський. Згодом на сайті Харківської міської ради з'явилося коротке повідомлення про смерть чинного мера міста Геннадія Кернеса.

Кернес із середини вересня перебував у німецькій лікарні Шаріте, де проходив лікування від коронавірусу та ускладнень, викликаних інфекцією.

Раніше Павло Фукс і спікер Харківської міської ради Юрій Сидоренко заявили, що у мера Харкова відмовила друга нирка, він перебуває на стовідсотковому діалізі. Водночас син Кернеса заперечував цю інформацію.

9 грудня Геннадій Кернес був оголошений мером Харкова без складання присяги. Також син Кернеса розповідав, що його батько повернеться в Україну до 20 грудня.

На виборах мера Харкова, що відбулися 25 жовтня, Геннадій Кернес переміг у першому турі з результатом 60,34%. Він очолив Харків втретє.

Геннадію Кернесу був 61 рік. У 2014 році на Кернеса було скоєно замах. Під час велопрогулянки йому нанесли кульове поранення. Його тоді прооперували в Ізраїлі, однак він залишився прикутим до інвалідного візку.

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