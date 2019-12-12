Медведчук вирішив включитися в боротьбу за подарунок «Газпрому» від України

Андрій Коболєв Голова правління НАК «Нафтогаз України»

Андрій Коболєв

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Можливо, пану Медведчуку в це складно повірити, але Україна під час переговорів з Росією сьогодні має сильну позицію

Показово, що в боротьбу за подарунок Газпрому від України на суму $22 млрд включився пан Медведчук.

Показово, що він це робить саме тоді, коли американські санкції проти Північного потоку 2 стають реальністю, попри надзвичайні дипломатичні і лобістські зусилля Росії у Вашингтоні.

Дивно, що він намагається представити завідомо програшний для України варіант, про який поки що говорить Росія, як щось, про що домовилися чи хоча б могли домовитися президенти у Парижі.

Можливо, пану Медведчуку в це складно повірити, але Україна дійсно добре підготувалася до цих переговорів і має на них сильну позицію.

У нас рекордні обсяги газу в підземних сховищах, ми маємо контракти на гарантовану поставку додаткових обсягів газу у першому кварталі 2020. Ми залучили фінансування, щоб мати можливість купувати цей газ, і знайшли ринкове рішення, щоб утримати ціни для наших споживачів на 12% нижчими, ніж рік тому, незалежно від транзиту.

Ми провели модернізацію нашої ГТС, щоб мати технічну можливість прокачувати газ з заходу на схід. Ми активно допомагаємо Молдові забезпечити надходження газу і співпрацюємо з Єврокомісією, Румунією, Польщею, та іншими країнами ЄС, щоб усі були готові і там.

Пан Медведчук зробить послугу Газпрому і усій Європі, якщо пояснить у Москві, що поточна пропозиція не є конкурентною.

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