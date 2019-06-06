Петрівська виправна колонія підтримала Тимошенко майже на 15 млн грн



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Минулого року журналісти вже виявляли випадки, коли мільйони гривень надходили на рахунок партії Тимошенко від підставних осіб

«Батьківщина» знову хитрує із внесками

За перші три місяці поточного року на рахунок «Батьківщини» від мешканців села Чечеліївка, що у Петрівському районі Кіровоградської області ,з населенням у 810 осіб надійшло 27 платежів загальною сумою у 14,7 млн грн. Про це йдеться у матеріалі «Главкома» Петрівська виправна колонія за «Батьківщину»! Партія Тимошенко на порозі чергового фінансового скандалу.

У тексті йдеться про важливу деталь, яка не раз і не двічі трапляється у звіті, – платежі від різних людей проводились в один день на однакові суми: 660 тис. грн, 555,6 тис., 418,8 тис. грн з особи. Оплату вносили різні люди, проте кілька імен таки повторювалися, наприклад, Михайлюк Володимир Миколайович, Михайлюк Світлана Миколаївна та Ткаченко Микола Васильович.

Повний тезка щедрого фаната партії Тимошенко Михайлюка Володимира Миколайовича, згідно з даними сайту НАЗК, у 2017 році працював молодшим інспектором відділу охорони у Петрівській виправній колонії №49. Цей пенітенціарний заклад розташований у сусідньому із Чечеліївкою селі Новий Стародуб.

Скріншот Google Maps

Відповідно до е-декларації Михайлюка, Світлана Миколаївна – його дружина. Повний тезка Ткаченка Миколи Васильовича станом на 2017 рік, згідно з даними сайту НАЗК, працював молодшим інспектором у цій же Петрівській виправній колонії №49 і проживав у селі Чечеліївка. Судячи з даних е-декларацій цих людей, або в останні місяці у родин Михайлюків та Ткаченків настало кардинальне фінансове покращення, або ж у Петрівській виправній колонії знайшли скарб, оскільки її працівники почали робити такі пожертви.

Нагадаємо, минулого року журналісти вже виявляли випадки, коли мільйони гривень надходили на рахунок партії Тимошенко від підставних осіб. Тоді ЗМІ з’ясували, що серед найбільших донорів «Батьківщини» значилась… касирка супермаркету у передмісті Києва, безробітний житель Сум, його землячка, яка працює на автомийці, і фіктивне підприємство, що записане на методистку з дитячого садочка в Умані. Причому більшість щедрих жертводавців – люди з невеликих містечок чи сіл, нічого не знали про те, що віддали десятки тисяч гривень політсилі Юлії Володимирівни. Чимало з них «вирішили» переказати одну і ту ж магічну суму 149 тис. грн – адже більший переказ означав би автоматичну перевірку походження коштів.

Детальніше читайте у матеріалі «Главкома» Петрівська виправна колонія за «Батьківщину»! Партія Тимошенко на порозі чергового фінансового скандалу