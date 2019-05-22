Команда Зеленського почала роботу з порушення Конституції - Порошенко



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Сьогодні Петро Порошенко вперше після звільнення офісу на Банковій взяв участь у публічному заході, під час якого прокоментував останні рішення Володимира Зеленського

Рішення президента Зеленського про розпуск Верховної Ради ухвалене з порушенням Конституції. Таку думку вислови п’ятий президент України Петро Порошенко під час відкриття простору «Ветеранський намет» на Книжковому арсеналі у Києві.

Він вважає природнім бажання президента мати більшість у Верховній Раді.

«І я свого часу, маючи вибори 25 травня, зробив все для того, щоб провести дочасні парламентські вибори. Але демократія - це є процедура, а Конституція - це є Основний закон держави, якого треба обов’язково дотримуватися. І Верховну Раду можна розпускати не тоді, коли забажається президенту – навіть якщо це для нього потрібно. А тоді, коли є вичерпний перелік підстав для таких дій президента», - сказав Порошенко.

Він нагадав, що серед таких підстав - відсутність коаліції, яка зафіксована, і має бути чітко пройдена вся процедура.

«І друге – це не можна робити пізніше, ніж за 6 місяців до закінчення терміну повноважень Парламенту. Ця команда, на жаль, почала діяльність з порушення Конституції», - наголосив Порошенко.

Нагадаємо, 23 травня у Верховній Раді провалилась спроба команди Зеленського змінити закон про вибори народних депутатів. За включення законопроектів №№10319 (ініціатор президент) та 10319-1 (ініціатори депутати БПП) до порядку денного сесії проголосували усього лише 92 нардепи, при 226 необхідних.