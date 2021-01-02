Pfizer і BioNTech прискорять пропозицію вакцини добровольцям з плацебо

Компанії мають намір почати пропонувати вакцину добровольцям, які пройшли клінічні випробування і отримали плацебо, до 1 березня

Фармацевтичні компанії Pfizer і BioNTech намір запропонувати свою вакцину від коронавірусу добровольцям, які мають плацебо, раніше запланованого.

Про це повідомило профільне видання Stat.

Як пише видання, компанії мають намір почати пропонувати вакцину добровольцям, які пройшли клінічні випробування і отримали плацебо, до 1 березня. Відзначається, що це раніше запланованого терміну на кілька місяців.

31 грудня повідомлялося, що Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) внесла вакцину від коронавірусу, розроблену компаніями Pfizer і BioNTech, в список препаратів для екстреного використання.

На початку грудня Управління з питань якості продовольства і медикаментів (FDA) США повідомило про смерть шести осіб в ході досліджень вакцини від Pfizer і BioNTech.

Нагадаємо, в країнах Європейського Союзу розпочинається масова вакцинація від Covid-19. Аналогічні кампанії цього місяця також стартували у Великій Британії, Канаді, США, Росії та інших країнах.

Велика Британія стала першою країною у світі, що схвалила використання вакцини від коронавірусу, яку розробила компанія AstraZeneca разом з Оксфордським університетом.

Однак у ВООЗ попереджали, що сама лише вакцинація не зможе зупинити пандемію – у боротьбі з коронавірусом потрібне «підкріплення».Також у ВООЗ розповіли, чи варто вживати вітаміни D, C та цинк для профілактики коронавірус.