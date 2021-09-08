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    В Іспанії вакцинуватимуть третьою дозою людей з імунодефіцитом

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    Третя доза вакцини<br /><br /> - В Іспанії вакцинуватимуть третьою дозою людей з імунодефіцитом
    Третя доза вакцини

    Фото: Reuters

    Бустерну дозу рекомендуватимуть після 28 днів з моменту введення другої дози

    В Іспанії ухвалили використання бустерної дози для осіб з ослабленим імунітетом. Наразі МОЗ країни не має достатньо даних, аби рекомендувати третю дозу населенню в цілому. Про це повідомляє The Guardian.

    Відповідно до заяви МОЗ Іспанії, особи з ослабленим імунітетом матимуть більший захист після щеплення третьою дозою. Її рекомендуватимуть після 28 днів з моменту введення другої дози. Бажано, аби це була одна й та сама вакцина.

    Також МОЗ відзначило, що не має достатньо даних, аби рекомендувати бустерні дози вакцини усьому населенню.

    Європейське агентство з лікарських засобів наразі оцінює користь від бустерної дози, яку, можливо, рекомендуватимуть для введення через шість місяців після другої.

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    Теги: лікар Іспанія щеплення коронавірус
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    В Іспанії вакцинуватимуть третьою дозою людей з імунодефіцитом