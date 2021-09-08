Створено вакцину від Covid-19, яку можна зберігати без холодильника

Нові препарати дозволять людям вакцинуватися самостійно, без присутності лікарів

Американські вчені розробили одразу дві вакцини, які не потребують низьких температур при зберіганні та транспортуванні. Про це повідомляється у статті в Journal of the American Chemical Society.

Перша з вакцин заснована на вірусі мозаїки коров'ячого гороху, друга - на бактеріофагах Q-бета. Дослідники з Каліфорнійського університету в Сан-Дієго виростили мільйони їхніх копій у вигляді наночастинок кулястої форми. Потім вчені зібрали ці наночастинки та прикріпили до їх поверхні епітоп - невелику частину S-білка вірусу Covid-19, яка розпізнається імунною системою. Очікується, що отриманий у результаті продукт дозволить імунітету запускати виробництво антитіл, що нейтралізуватимуть вірус.

У ході досліджень на мишах препарати продемонстрували високі показники вироблення нейтралізувальних антитіл проти коронавірусної інфекції.

На думку дослідників, перевагами нових вакцин є невисока ціна, порівняно легке виробництво, а також стійкість до високих температур.

Завдяки цьому вакцини не потребуватимуть системи спеціалізованого зберігання та транспортування за допомогою охолоджувальних пристроїв.

Очікується, що надалі стійкість до високої температури дозволить людям обирати прийнятний для себе спосіб вакцинації. Введені під шкіру одноразово імплантати будуть випускати невеликі дози вакцини впродовж місяця. Патчі з мікроголками, що приклеюватимуться на шкіру, дозволять людям вакцинуватися самостійно, без присутності лікаря.

Нагадаємо, шведські дослідники розробили вакцину проти коронавірусу, яку можна буде приймати у таблетках або за допомогою інгалятора.

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