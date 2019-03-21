Під час огляду рибацького судна морські прикордонники провели ще й рятувальну операцію



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Операція об'єднаних сил / facebook.com

Спостережною вахтою катера при підході до сейнера було виявлено задимлення в районі носового кубрика рибальського судна. Самі рибалки цього не помітили

Під час несення служби з охорони державного кордону в Бердянському районі Азовського моря, катер Морської охорони Маріупольського загону морської охорони, що входить до складу Об'єднаних сил, зупинив сейнер СЧС 2097 з метою перевірки дотримання правил прикордонного режиму.

Спостережною вахтою катера при підході до сейнера було виявлено задимлення в районі носового кубрика рибальського судна. Самі рибалки цього не помітили. Про це повідомляє штаб Операції об’єднаних сил у Facebook.

На катері Морської охорони негайно підготували аварійно-рятувальну групу, яка, оперативно висадившись на сейнер, виявила місце займання та локалізувала пожежу.

Імовірно, відбулось замикання в кабель-трасі у замкненому приміщенні. Командир аварійно-рятувальної групи врахував, що неможливо виключити розповсюдження вогню по всьому судну, і це може призвести до знеструмлення та втрати ходу. Капітану було рекомендовано якнайшвидше дістатися найближчого порту та провести повномасштабне тушіння із залученням спеціального обладнання та сил ДСНС.

Враховуючи ймовірність повторного загоряння, катер Морської охорони супроводжував СЧС 2097 до самого порту в готовності надати допомогу.

На шляху прямування оглядовою групою все ж було проведено перевірку рибальського судна, яке третю добу перебувало на промислі. Порушень законодавства не виявлено.

Передавши потерпіле судно колегам з ДСНС в порту Бердянськ, морські прикордонники продовжили патрулювання району.