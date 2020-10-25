На акції протесту в Білорусі обплювали пропагандиста і влаштували йому «коридор ганьби» (відео)



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Колони протестувальників у Мінську Фото TUT.BY

В марші «Народного ультиматуму» беруть участь кілька десятків тисяч громадян

Під час маршу «Народного ультиматуму», який у неділю, 25 жовтня, проходить в Мінську, попри те, що центр білоруської столиці посилено патрулюють силовики, невідомий плюнув в пропагандиста, який вів репортаж з акції.

Відео інциденту опубліковано в Telegram-каналі Білорусь головного мозку.

Як видно на знятих кадрах, під час проходження колони журналіста з пропагандистського телеканалу оточили люди з біло-червоно-білими прапорами, які скандували: «Ганьба». Хтось із учасників протесту плюнув в обличчя людині з мікрофоном, після чого йому подали паперові хусточки, щоб втертися.

Як повідомляють очевидці, в марші «Народного ультиматуму» беруть участь понад п’ять тисяч осіб. «МБХ медіа» оцінило кількість учасників в кілька десятків тисяч.

Нагадаємо, що у Білорусі силовики намагалися розігнати протестувальників сльозогінним газом.

Як відомо, Велика Британія, ЄС, Канада і США обговорюють введення санкцій проти Білорусі.

Натомість 2 вересня Білорусь відповіла на санкції країн Балтії.

Нагадаємо 1 вересня керівник Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його країна ухвалить економічні рішення у відповідь на санкції країн Балтії.

Як повідомлялося, Литва, Латвія і Естонія ввели санкції проти 30 чиновників з Білорусі, в тому числі й щодо президента Олександра Лукашенка.

Фігурантам списку заборонено в’їжджати до країн Балтії, а в майбутньому перелік може бути розширено. Під санкції потрапили особи, які відповідальні за фальсифікацію результатів виборів і силові розгони демонстрантів.

Також посли ЄС планують затвердити санкції щодо Білорусі.

Зазначимо, Євросоюз вважає Олександра Лукашенка нелегітимним президентом Білорусі, але готовий вести з ним діалог для врегулювання політичної кризи в країн.

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