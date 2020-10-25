До Мінська стягують силовиків і військову техніку напередодні чергової акції протесту



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«Ранок починається не з кави» – підписано цей знімок

В сторону центру білоруської столиці по мосту рухається колона бронетехніки

У столиці Білорусі, де запланована чергова акція протесту проти фальсифікації результатів виборів президента, помічено військову техніку на вулицях міста і активний інструктаж силовиків.

Відповідне фото і відео опубліковано в Telegram-каналі The Village Білорусь.

На опублікованому знімку видно, як в сторону центру Мінська по мосту рухається колона бронетехніки.

Крім того, канал опублікував відео інструктажу, який проходять силовики в своїй частині перед початком мітингу. Як видно по екіпіровці, спецназівці готові до рішучих дій.

«У частині на Маяковського прямо зараз. Силовики готуються до мітингу», – підписала кадри автор відео.

Нагадаємо, що майже 230 білорусів було затримано в ході «Партизанського маршу».

Нагадаємо, що у Білорусі силовики намагалися розігнати протестувальників сльозогінним газом.

Як відомо, Велика Британія, ЄС, Канада і США обговорюють введення санкцій проти Білорусі.

Натомість 2 вересня Білорусь відповіла на санкції країн Балтії.

Нагадаємо 1 вересня керівник Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його країна ухвалить економічні рішення у відповідь на санкції країн Балтії.

Як повідомлялося, Литва, Латвія і Естонія ввели санкції проти 30 чиновників з Білорусі, в тому числі й щодо президента Олександра Лукашенка.

Фігурантам списку заборонено в’їжджати до країн Балтії, а в майбутньому перелік може бути розширено. Під санкції потрапили особи, які відповідальні за фальсифікацію результатів виборів і силові розгони демонстрантів.

Також посли ЄС планують затвердити санкції щодо Білорусі.

Зазначимо, Євросоюз вважає Олександра Лукашенка нелегітимним президентом Білорусі, але готовий вести з ним діалог для врегулювання політичної кризи в країн.

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