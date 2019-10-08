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    Під час розведення військ ЗСУ відійдуть на позиції 2016 року — очільник Генштабу

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    Під час розведення військ ЗСУ відійдуть на позиції 2016 року — очільник Генштабу

    Розведення військ має відбутися дзеркально на відстань один кілометр від лінії зіткнення в обидві сторони

    Очільник Генштабу Збройних сил України Руслан Хомчак заявив, що під час розведення військ на Донбасі Збройні сили України відійдуть на позиції, які вони займали у 2016 році.

    Про це повідомили в пресслужбі Міністерства оборони.

    «Нові позиції українських військових будуть там, де вони були у 2016 році, коли вперше відбулося розведення сил у згаданому районі. Підрозділи Збройних Сил України та надалі повністю контролюватимуть ситуацію», — сказав Хомчак.

    Він зазначив, що розведення військ має відбутися дзеркально на відстань один кілометр від лінії зіткнення в обидві сторони.

    Нагадаємо, розведення військ у Петрівському і Золотому, яке планувалося 7 жовтня, було відкладено через порушення проросійськими бойовиками режиму припинення вогню у цих точках.

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