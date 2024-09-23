Столичного блогера, який втік за кордон, внесено до бази «Миротворця»

Паша Бумчик повідомив, що вирушив «у похід у гори», де нібито загубився і через три дні опинився на території Румунії

Відомий відеоблогер Паша Бумчик, який після отримання повістки втік до Румунії, потрапив до базу «Миротворець». Уродженеця Житомира, відеоблогера Павла Двуличанського, було внесено до бази як зрадника Батьківщини та дезертира.

Раніше у своєму Instagram-акаунті блогер повідомив, що вирушив «у похід у гори», де нібито загубився і через три дні опинився на території Румунії. Перед цим він опублікував фото повістки.

Так, у соцмережах блогера спочатку з'явилося відео, де він демонструє повістку від Солом'янського районного ТЦК і СП у Києві, потім показує розкладені вдома намет і речі, а в наступних кадрах видно вже гірські пейзажі. Бумчик не став приховувати, що перебуває в Румунії, куди, за його словами, потрапив, заблукавши в горах під час походу по гриби.

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У Telegram він опублікував свою геолокацію – місто Сігету-Мармацієй. Пізніше втікач повідомив, що вже перебуває в Будапешті, показавши будівлю, що нагадує вокзал Будапешт-Келеті в столиці Угорщини.

Крім того, він оголосив про майбутній стрім, на якому планує поділитися подробицями свого триденного переходу через гори, під час якого він перетнув українсько-румунський кордон.

Тепер блогера внесено до бази «Миротворця» як зрадника Батьківщини та дезертира.

Що відомо про Пашу Бумчика

Справжнє ім'я Бумчика - Павло Дволичанський, і він родом із Житомира. Блогеру 27 років. Популярність до нього прийшла у 2015 році після того, як він здійснив ризикований трюк - прокотився на даху вагона метро.

Зараз його акаунт в Instagram налічує 428 тис. підписників.

Раніше повідомлялося, що столичному блогеру Олександру Слобоженку повідомлено про підозру в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.