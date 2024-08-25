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Через втечу депутата Дмитрука за кордон розпочато кримінальне провадження

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Через втечу депутата Дмитрука за кордон розпочато кримінальне провадження
В Одесі вже працює слідчо-оперативна група ДБР
фото: ДБР

ДБР провело обшуки у прикордонників

Працівники Державного бюро розслідувань під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора порушили кримінальне провадження за фактом незаконного перетину кордону чинним народним депутатом, якому сьогодні було повідомлено про підозру у нападах на громадян. Про це інформує пресслужба відомства.

Наразі в Одесі вже працює слідчо-оперативна група ДБР, до якої залучені також працівники Центрального апарату Бюро.

«Тривають невідкладні слідчі дії щодо зʼясування, яким чином депутат перетнув кордон та хто йому у цьому допомагав. Вже відбулися обшуки у цивільних осіб та працівників державної прикордонної служби, які, ймовірно, сприяли депутату в незаконному перетину кордону», – повідомляє ДБР.

Наразі вирішується питання про повідомлення про підозри.

Провадження порушене за статтею 332 КК України (сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон).

ДБР не повідомляє, про якого депутата йдеться. Однак раніше ЗМІ та нардеп Олексій Гончаренко писали, що підозрюваним є Артем Дмитрук, який утік через Молдову до Італії.

Раніше Генеральний прокурор повідомив про підозру чинному народному депутату України за фактами вчинення нападів групою осіб на правоохоронця та військового, замаху на викрадення вогнепальної зброї, спричинення потерпілому середньої тяжкості тілесних ушкоджень та хуліганстві.

Напередодні ЗМІ написали, що Дмитрук утік з України

Раніше народний депутат Артем Дмитрук, який пройшов у парламент від «Слуги народу», а нині є позафракційним, став іподияконом – найстаршим церковнослужителем – УПЦ МП. 

До слова, у лютому 2024 року Дмитрук вніс заставу за монаха Києво-Печерської Лаври ієродиякона УПЦ МП Павла Музичука, затриманого Службою безпеки України за підозрою у виправдовуванні та визнанні правомірною збройної агресії РФ проти України. Також стало відомо, що Дмитрук співпрацює зі священником УПЦ МП, який підозрюється у держзраді 

Раніше «Главком» повідомляв, що до ключових лобістів УПЦ МП у Верховній Раді належать заступник голови фракції «Слуга народу» Артем Культенко, а також члени «групи Разумкова» та «групи Павлюка». У цьому таборі також є депутати, що з різних причин «не хочуть лізти в справи церковні».

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Теги: депутат Олексій Гончаренко прокурор скандал кордон парламент Артем Дмитрук

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