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На Полтавщині підлітки познущалися з хлопчика, їх покарали мізерними штрафами

Надія Карбунар
glavcom.ua
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На Полтавщині підлітки познущалися з хлопчика, їх покарали мізерними штрафами
У Котельві 31 серпня тривають допити причетних у справі про зґвалтування 12-річного хлопчика
фото: suspilne.media/poltava

На подію відреагував омбудсмен Дмитро Лубінець

На Полтавщині у селі Котельва батьки підлітків, які вчинили побиття та сексуальне насильство над неповнолітнім, отримали лише штраф у розмірі 850 гривень. Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець.

Він дізнався про те, що у селі Котельва троє юнаків знущалися побили та вчинили сексуальне насильство над 12-річним хлопцем. Після цього представник у Полтавській області Владислав Носенко разом з начальником Полтавської Районної військової адміністрації Дмитром Романовим виїхали на місце події. Вони зустрілися з головою територіальної громади, керівником служби у справах дітей та місцевою поліцією.

За словами місцевих органів влади та правоохоронців, подія сталася ще в середині червня цього року. Проте правоохоронці дізналися про це лише 5 серпня і не розпочали досудове розслідування. Натомість вони склали адміністративні протоколи на батьків двох хлопців, які отримали штраф у розмірі 850 грн. Третього хлопця на той час навіть не намагалися знайти.

Омбудсмен зазначив, що тільки після того, як подія отримала суспільний розголос, інформацію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 статті 153 ККУ. Він також підготував лист до керівництва Національної поліції з вимогою провести службове розслідування та притягнути винних до відповідальності.

Згідно з даними Єдиного державного реєстру судових рішень, інцидент стався у середині червня 2024 року близько 15:00 на пляжі «Мусійка» біля річки Ворскла поблизу Котельви. Підлітки примушували 12-річного хлопця оголятися та принижували його, при цьому знімали все на телефон і поширювали відео серед знайомих.

Також з реєстру судових рішень стало відомо, що батьків двох правопорушників притягнули до відповідальності за ухилення від виконання батьківських обов'язків, оскільки їхні діти не досягли 16 років. Справа кваліфікована як адміністративне правопорушення. Дії підлітків щодо потерпілого визнали хуліганськими. Батькам наклали штрафи: 850 та 1190 гривень відповідно.

31 серпня Нацполіція Полтавщини повідомила, що почала досудове розслідування у справі про знущання над дитиною. Розслідування ведеться за частиною 4 статті 153 Кримінального кодексу України, що стосується сексуального насильства. Ця стаття передбачає покарання у вигляді ув’язнення від 5 до 10 років. Наразі слідство триває.

Раніше на Хмельниччині люди катували жінку, бо вона нібито була чаклункою. 

Нагадаємо, в Одесі жінка протягом ночі знущалася зі своєї 2-річної племінниці та транслювала це у прямому ефірі в соцмережах, щоб залучити якомога більше підписників. Правоохоронці вилучили дівчинку з родини

До слова, у Києві чоловік зарізав дружину та хотів видати злочин за самогубство. Вбивці загрожує до 15 років тюрми.

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Теги: злочин телефон слідство штраф розслідування батьки відео знущання Лубінець самогубство жінка чоловік пляжі

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