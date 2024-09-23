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Заробили понад три млн грн. У Тернополі затримано чоловіків, які переправляли ухилянтів за кордон

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Заробили понад три млн грн. У Тернополі затримано чоловіків, які переправляли ухилянтів за кордон
Чоловікам повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення
фото: ДПСУ

Під час обшуків правоохоронці вилучили готівку, автівки, чорну бухгалтерію

У Тернополі правоохоронці викрили злочинне угруповання, яке за $10 тис. переправляло чоловіків у Молдову. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України (ДПСУ).

«У такий спосіб семеро мешканців Тернополя заробили понад три млн грн. Між собою розподіляли обов’язки – одні шукали клієнтів, інші супроводжували їх до кордону, треті – допомагали порушникам потрапити на територію Молдови поза пунктами пропуску», – йдеться у повідомленні.

Заробили понад три млн грн. У Тернополі затримано чоловіків, які переправляли ухилянтів за кордон фото 1

Зазначається, що прикордонники, співробітники СБУ та НПУ влаштувати 51 обшук для збирання усіх доказів злочинної діяльності: «Вилучені: готівка, автівки, чорна бухгалтерія тощо. Підозрюваним повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення».

Заробили понад три млн грн. У Тернополі затримано чоловіків, які переправляли ухилянтів за кордон фото 2

Нагадаємо, що раніше працівники ДБР повідомили про підозру правоохоронниці з Волині, яка допомагала злочинній групі переправляти до Польщі чоловіків призовного віку. 

Крім того, Служба безпеки викрила нові докази корупційної діяльності керівника Бучанського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. У серпні цього року його було затримано за підозрою в організації схем для ухилянтів. За матеріалами справи, посадовець разом із двома спільниками пропонував військовозобов’язаним уникнути призову на підставі фіктивних висновків ВЛК про «погане здоров’я».

Раніше поліцейські викрили схему незаконно перетину кордону оперативники управління стратегічних розслідувань в Чернівецькій області та слідчі слідчого управління обласної поліції. До її організації причетні троє місцевих мешканців 33, 40 та 41 років.  

До слова, 16 серпня кілька чоловіків напали на українських прикордонників, узяли зброю, гранати і втекли до Румунії.

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Теги: ухилянти Держприкордонслужба прикордонники поліція арешт злочин кордон Молдова

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