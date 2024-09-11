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ЕКУ замовила в енергетичного експерта Харченка інформаційних послуг на майже 2 млн грн

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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ЕКУ замовила в енергетичного експерта Харченка інформаційних послуг на майже 2 млн грн
«ЕКУ» здійснює операції з купівлі та продажу енергоресурсів для комерційних клієнтів, у тому числі, за кордон
фото з відкритих джерел

Вартістю договору склала 1 млн 740 тис. грн. І ТОВ «Центр досліджень: енергетика і політика» було єдиним учасником закупівлі

Керівник Центру досліджень енергетики Олександр Харченко надає інформаційні послуги державній компанії «Енергетична компанія Україна» (ЕКУ) вартістю понад 1,7 млн грн. Про це свідчать дані порталу «Прозорро», передає «Комерсант український».

Так, Олександр Харченко є співвласником та керівником ТОВ «Центр досліджень: енергетика і політика», яка у травні підписала договір з ЕКУ на постачання інформаційних послуг, а саме здійснення прогнозів цін на електроенергію на ринку Європи. 

ЕКУ замовила в енергетичного експерта Харченка інформаційних послуг на майже 2 млн грн фото 1

Вартістю договору склала 1 млн 740 тис. грн. І ТОВ «Центр досліджень: енергетика і політика» було єдиним учасником закупівлі.

АТ «ЕКУ» здійснює операції з купівлі та продажу енергоресурсів для комерційних клієнтів, у тому числі, за кордон. Водночас як неодноразово переконували в «Укренерго» через складну ситуацію в енергетиці, Україні не експортує свою електроенергію поза межі країни. 

За таких обставин, доцільність та своєчасність такого вартісного тендеру «про аналіз цін в Європі», виглядають сумнівними, зазначає видання «Комерсант український». З метою з’ясування позиції ЕКУ з цього проводу, а також отримання інформації про те, чому ТОВ «Центр досліджень: енергетика і політика» було єдиним претендентом на підряд, редакція «Комерсанту українського» готує запит до Енергетичної компанії. 

Як писав «Комерсант український», керівника Центру дослідження енергетики Олександра Харченка, Міненерго напередодні звинувачувало в поширенні заяв на користь російського ІПСО.

Теги: енергетика Україна послуги кордон Укренерго

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