Син депутата розповів, що змусило його приїхати з-за кордону та піти на фронт

За словами Владислава Овчаренка, перші сім місяців війни він воював добровольцем, без заробітної плати

Владислав Овчаренко – син депутата однієї з місцевих рад. Коли почалася війна, він повернувся з-за кордону, щоб боронити Україну. Нині він військовий із позивним Турист – командир відділення безпілотних авіаційних комплексів (БпАК) підрозділу «Signum» 93-ї ОМБр «Холодний Яр». У інтерв’ю Online.UA Владислав Овчаренко пояснив, чому пішов воювати.

«Я навчався у Військовій академії Сухопутних військ імені Гетьмана Сагайдачного у Львові. Але коли побачив, що тоді відбувалося в армії і країні загалом, я на третьому курсі звільнився, поїхав за кордон. Виходить, залишився якийсь такий осад – у тебе вклали стільки знань, можливостей, усього, щоб піти вбити росіянина, а ти цього не зробив. Тож коли батько подзвонив та сказав, що війна почалася, одразу валізи і на наступний день попутка Таллін – Україна», – каже захисник.

Владислав Овчаренко, позивний «Турист». Він родом з Черкащини, останні 3 роки перед повномасштабним вторгненням жив в Естонії. 23 лютого 2022 року святкував відкриття своєї компанії в Таллінні, але вже наступного дня залишив все і повернувся в Україну, щоб вступити до лав ТРО. В складі 93-ї бригади воював на Ізюмському напрямкові, на Харківщині. Далі були захист Соледара, Бахмута, бої за Кліщіївку. Нині Владислав представляє підрозділ «Signum». На Харківщині саме підрозділ «Туриста» уперше в історії почав успішно використовувати FPV-дрони-камікадзе. Тепер наш герой продовжує успішно нищити техніку і живу силу ворога за допомогою бойових дронів на передовій.

За словами Овчаренка, перші сім місяців війни він воював добровольцем, без заробітної плати. У амуніцію вклав зароблені за кордоном гроші, а потреби підрозділу забезпечували волонтери.

«І нам усього вистачало, бо є ідея», – пояснив військовий.

Нагадаємо, росіяни дедалі більше нервують через війну проти України.