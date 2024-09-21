Син депутата розповів, що змусило його приїхати з-за кордону та піти на фронт
За словами Владислава Овчаренка, перші сім місяців війни він воював добровольцем, без заробітної плати
Владислав Овчаренко – син депутата однієї з місцевих рад. Коли почалася війна, він повернувся з-за кордону, щоб боронити Україну. Нині він військовий із позивним Турист – командир відділення безпілотних авіаційних комплексів (БпАК) підрозділу «Signum» 93-ї ОМБр «Холодний Яр». У інтерв’ю Online.UA Владислав Овчаренко пояснив, чому пішов воювати.
«Я навчався у Військовій академії Сухопутних військ імені Гетьмана Сагайдачного у Львові. Але коли побачив, що тоді відбувалося в армії і країні загалом, я на третьому курсі звільнився, поїхав за кордон. Виходить, залишився якийсь такий осад – у тебе вклали стільки знань, можливостей, усього, щоб піти вбити росіянина, а ти цього не зробив. Тож коли батько подзвонив та сказав, що війна почалася, одразу валізи і на наступний день попутка Таллін – Україна», – каже захисник.
За словами Овчаренка, перші сім місяців війни він воював добровольцем, без заробітної плати. У амуніцію вклав зароблені за кордоном гроші, а потреби підрозділу забезпечували волонтери.
«І нам усього вистачало, бо є ідея», – пояснив військовий.
Нагадаємо, росіяни дедалі більше нервують через війну проти України.
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