Зять одружився із тещею, щоб виїхати за кордон

Прикордонники швидко виявили справжні наміри пари

Теща і зять спробували виїхати з України, прикидаючись молодятами. 56-річна жінка і 39-річний чоловік стверджували, що їдуть до Німеччини на лікування. Про це повідомила Держприкордонслужба.

Жінка нібито потребувала супроводу через інвалідність, і без допомоги їй було б важко подорожувати.

«56-річна жінка та 39-річний чоловік планували потрапити до Німеччини, стверджуючи, що їм потрібен супровід для лікування через інвалідність жінки», – ідеться у повідомленні.

Прикордонники швидко виявили справжні наміри пари. Після перевірки жінка зізналася, що чоловік є її зятем, а не чоловіком. Інформацію про можливе кримінальне правопорушення було передано до Національної поліції для подальшого розслідування.

Раніше чоловік пів року планував утечу закордон, та дорогою заснув.

Нагадаємо, на кордоні з Польщею лише упродовж останніх днів виявили три випадки, повʼязані із фіктивними шлюбами. В усіх чоловіки намагались виїхати з України, прикриваючись хворобами дружин. Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України.

Як повідомлялося, українським прикордонникам довелося попереджувальними пострілами зупиняли двох мешканців Вінниччини та жителя Донеччини за 100 м від кордону з Угорщиною. Чоловіки намагалися втекти, але, почувши постріли, зупинилися та виконали усі законні вимоги прикордонного наряду.