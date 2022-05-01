Били та катували холодом: омбудсмен розповіла про знущання над полоненими

З початку війни відбулося сім обмінів військовополоненими

Після тортур українців примушували підписувати документи про «гуманне поводження»

Українські полонені піддаються в полоні тортурам і знущанням. як повідомила уповноважений з прав людини Верховної Ради Людмила Денісова, вони повертаються з російського полону після обміну з тяжкими пораненнями, сепсисом та ампутованими після обмороження кінцівками.

Омбудсменка розповіла, що під час захоплення в полон росіяни забирали у чоловіків чоботи, наповнювали їх водою та знову взували. Після цього українців змушували лежати обличчям до землі на морозі три-чотири дні.

Далі, за словами Денісової, з обмороженими кінцівками та зав'язаними очима чоловіків переправляли до російських таборів, потім до СІЗО у Курську.

Медичну допомогу їм не надавали, українців одягали у форму полонених, стригли волосся, катували, змушували вчити «патріотичні» російські пісні та виконувати їх для наглядачів. Допити проходили двічі-тричі на день, після чого чоловіків жорстоко били, а потім змушували підписувати документи про те, що з ними добре поводилися.

«Важкохворих, з ампутованими внаслідок обмороження кінцівками та пальцями ніг, окупанти вирішили обміняти. Через відсутність карет швидкої допомоги окупанти везли на обмін важкопоранених українців протягом п'яти годин на вантажних залізничних платформах. Рашисти поклали поранених на шосе на ношах, де їх забрали російські солдати», – повідомила Денісова.

Раніше стало відомо, що військовополонених Збройних сил України утримують у колоніях загального режиму у Ростовській області. Для цих цілей розселили одразу дві пенітенціарні установи на півдні Росії.

Окрім того повідомляється, що у держдумі Росії пропонують примусити полонених українських військових здавати кров для поранених окупантів.