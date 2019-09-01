На Харківщині жінка купила будинок і знайшла там людські останки



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Правоохоронці направили останки на експертизу

У Чугуєві Харківської області жінка придбала будинок, на підлозі якого виявила людські кістки.

Про це повідомила пресслужба поліції.

До поліції Чугуєва звернулася 38-річна жінка, яка близько двох тижнів тому придбала будинок.

На підлозі вона виявила страшну знахідку – кістки людини.

Правоохоронці направили останки на експертизу.

Слідчим Чугуївського відділу за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, на Черкащині у селі Бакаївка, яке відноситься до Антипівської сільської ради, під час будівельних робіт виявлено людські кістки, за цим фактом поліція відкрила провадження.