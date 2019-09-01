На Харківщині жінка купила будинок і знайшла там людські останки
Правоохоронці направили останки на експертизу
У Чугуєві Харківської області жінка придбала будинок, на підлозі якого виявила людські кістки.
Про це повідомила пресслужба поліції.
До поліції Чугуєва звернулася 38-річна жінка, яка близько двох тижнів тому придбала будинок.
На підлозі вона виявила страшну знахідку – кістки людини.
Правоохоронці направили останки на експертизу.
Слідчим Чугуївського відділу за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, на Черкащині у селі Бакаївка, яке відноситься до Антипівської сільської ради, під час будівельних робіт виявлено людські кістки, за цим фактом поліція відкрила провадження.