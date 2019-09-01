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    На Харківщині жінка купила будинок і знайшла там людські останки

    • Розсилка
    На Харківщині жінка купила будинок і знайшла там людські останки

    Правоохоронці направили останки на експертизу

    У Чугуєві Харківської області жінка придбала будинок, на підлозі якого виявила людські кістки.

    Про це повідомила пресслужба поліції.

    До поліції Чугуєва звернулася 38-річна жінка, яка близько двох тижнів тому придбала будинок.

    На підлозі вона виявила страшну знахідку – кістки людини.

    Правоохоронці направили останки на експертизу.

    Слідчим Чугуївського відділу за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

    Досудове розслідування триває.

    Нагадаємо, на Черкащині у селі Бакаївка, яке відноситься до Антипівської сільської ради, під час будівельних робіт виявлено людські кістки, за цим фактом поліція відкрила провадження.

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