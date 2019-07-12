На Черкащині під час будівництва церкви виявили людські кістки



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Виявлені останки давно померлих людей вивезли та залишили під лісосмугою місцеві будівельники, які не викликали відразу поліцію

На Черкащині у селі Бакаївка, яке відноситься до Антипівської сільської ради, під час будівельних робіт виявлено людські кістки, за цим фактом поліція відкрила провадження. Про це повідомили у пресслужбі поліції Черкаської області.

«Під час проведення будівельних робіт працівники помітили людські кістки. Там колись було кладовище, на якому стояла стара церква. Коли робітники їх виявили, то відразу зателефонували до поліції, слідчо-оперативна група позбирала ці кістки і, за фактом їх виявлення, відкрила кримінальне провадження за ст. 115», - сказали у прес-службі.

Проте, місцеві ЗМІ повідомляють, що виявлені останки давно померлих людей вивезли та залишили під лісосмугою місцеві будівельники, які не викликали відразу поліцію.

Нагадаємо, у посольстві Ватикану https://glavcom.ua/news/u-posolstvi-vatikanu-znovu-znayshli-lyudski-kistki-542722.html#mce_temp_url#. Після нового огляду в будівлі посольства Святого Престолу в Римі італійська поліція знайшла нові елементи людських останків.Тижнем раніше під час проведення ремонту підлоги в приміщенні, яке з 1949 року займає диппредставництво Ватикану, робітники знайшли майже цілий скелет, а також інші кістки. Експерти прийшли до висновку, що вони належали жінці. Ця інформація підняла розмови про те, що знахідка може розкрити таємницю зникнення двох 15-річних дівчат, які зникли в Римі в 1983 році. Одна з них, Емануела Орланді була громадянкою Ватикану.