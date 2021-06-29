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    Під Херсоном коня перефарбували в зебру й змусили працювати (фото, відео)

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    На Херсонщині власники коня відверто знущалися над ним - Під Херсоном коня перефарбували в зебру й змусили працювати (фото, відео)
    На Херсонщині власники коня відверто знущалися над ним
    Фото: hueviy_kherson

    Користувачі мережі, вкрай обурені таким ставленням до коня, вибухнули коментарями

    У Скадовську Херсонській області підприємці вирішили заробити на коні в сильну спеку. Бідну тварину не просто змушували катати відпочивальників на пляжі, а ще й перефарбували її в зебру. Відео інциденту опубліковано в одному з Telegram-каналів.

    «Це нормально з тваринами так поводитись? Коня перефарбували в зебру і змушують катати відпочивальників в спеку», йдеться в повідомленні.

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    Під Херсоном коня перефарбували в зебру й змусили працювати (фото, відео)
    Під Херсоном коня перефарбували в зебру й змусили працювати (фото, відео)

    На відео видно, як кінь йде пляжем, при цьому на ньому зверху сидить дитина. Поруч знаходиться господар, який веде тварину за вуздечку.

    Користувачі мережі, вкрай обурені таким ставленням до коня, вибухнули коментарями.

    • «Бідолаха, їй, напевно, дуже жарко».
    • «Нехай на своїх горбах катають людей».
    • «Десь в паралельному всесвіті батьки маленьких дітей катають на собі зебр».
    • «Це кошмар, як і мавпочки, і поні, і це».
    • «Люди дивні – на Великдень в церкві поклони б'ють, а потім весь рік херн*ю займаються, типу катання на таких ось конях, або іншої експлуатацією тварин. Ви взагалі хоч в якогось бога вірите?»
    • «Фарбувати її було необов'язково. А ще коні ср*ть, пляж не найкраще місце для кінних прогулянок».

    Додамо, що в київському метро був помічений чоловік із собакою породи американський стаффордширський тер'єр. Собака був без намордника і повідка.

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    Теги: Херсонщина тварини Україна
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    Під Херсоном коня перефарбували в зебру й змусили працювати (фото, відео)