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    Події в Україні

    Україна глушить перемовини окупантів національним гімном (аудіо)

    Україна глушить перемовини окупантів національним гімном (аудіо)

    Українські військові змусять окупантів вивчити наш гімн

    Українські військові глушать національним гімном перемовини російських окупантів по короткохвильовому радіо. Про це повідомив журналіст-розслідувач видання Bellingcat Христо Грозєв у Тwitter.

    «Війна слів, пісень та бомб: росіяни щосили намагаються передати плани атаки по короткохвильовому радіо, тоді як Україна глушить їх, вмикаючи свій національний Гімн», – зазначив Грозєв.

    Він опублікував відповідне відео.

    До слова, засновник компанії SpaceX Ілон Маск адаптує Starlink для України. Раніше Ілон Маск виконав обіцянку: Україна отримала супутниковий інтернет.

    Skype скасував плату за дзвінки на українські мобільні та стаціонарні номери

    Також напередодні українські зірки звернулися до російських колег із закликом підтримати Україну.

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    Теги: окупанти війна військові Україна гімн
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    Україна глушить перемовини окупантів національним гімном (аудіо)