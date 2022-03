Україна глушить перемовини окупантів національним гімном (аудіо)

Українські військові глушать національним гімном перемовини російських окупантів по короткохвильовому радіо. Про це повідомив журналіст-розслідувач видання Bellingcat Христо Грозєв у Тwitter.

«Війна слів, пісень та бомб: росіяни щосили намагаються передати плани атаки по короткохвильовому радіо, тоді як Україна глушить їх, вмикаючи свій національний Гімн», – зазначив Грозєв.

Він опублікував відповідне відео.

War of words, songs and bombs: Russian offices struggle to communicate attack plans on short-wave radio, while Ukraine jams them with... their national anthem. Shivers. pic.twitter.com/B6dcQTE1Qm