Іноземці продали киянину фальшиві монети на 1,5 млн грн



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Монети, які інозомці запропонували купити киянину як антикварні, виявились фальшивими Фото ілюстративне

Поліція завершила розслідування справи щодо шахраїв і направила матеріали до суду

Слідчі поліції Києва завершили розслідування відносно іноземців, які продали чоловіку фальшиві монети на суму близько 1,5 мільйона гривень.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Нагадаємо, подія трапилась в березні цього року у Шевченківському районі столиці. Співробітники карного розшуку провели оперативні заходи та затримали чоловіків при спробі продажу, начебто, срібних монет на суму близько 1 млн гривень.

Як розповів начальник відділу поліції №4 Шевченківського управління поліції Ігор Падюк, правоохоронці з’ясували, що наприкінці лютого до чоловіка звернулись невідомі, котрі запропонували купити антикварні монети з дорогоцінних металів.

«Киянин відразу погодився та придбав товар, але згодом коли він вирішив здати монети до кредитної установи, вони виявились фальшивими. Після чого потерпілий звернувся до поліції із заявою. Ми провели певні оперативні заходи і задокументували повторну продажу потерпілому 1000 «срібних» монет. За аналогічною схемою, зловмисники зустрілись із «покупцем» біля банку, де за 1 млн гривень продали фальшиві монети», - повідомив правоохоронець.

Співробітники Шевченківського управління поліції затримали чотирьох іноземців у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Фігурантам оголошено підозру та суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Наразі слідчі завершили досудове розслідування за ч. 3 та ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Матеріали кримінального провадження із обвинувальним актом скеровано до Шевченківського районного суду столиці. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.