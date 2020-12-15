Під зверненням про томос поставили підписи 12 ієрархів Московського патріархату – Порошенко

Порошенко подякував Філарету за мужнє рішення, яке допомогло створити автокефальну церкву в Україні

У 2018 році 12 ієрархів УПЦ Московського патріархату поставили свої підписи під зверненням до Вселенського патріарха Варфоломія щодо автокефалії для Української церкви. Про це в ефірі програми «Зворотній відлік» на каналі UA:Перший розповів п’ятий президент, лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко.

«Ці підписи є у його всесвятості Вселенського патріарха, бо вони самостійно надіслали. Я думаю, коли-небудь не виключено, що він їх оприлюднить. Один із них вже помер, і я можу назвати його ім’я – це владика Софроній митрополит Черкаський. Двоє, хто поставили підписи, приєдналися до церкви. Я дуже дякую, що у владики Симеона і владики Олександра вистачило волі для того, щоб приєднатися і стати засновниками нової церкви», – говорить Порошенко.

Політик також нагадав, що тисячі вірян на площі перед Святою Софією два роки тому молилися попри мороз із надією, що автокефальна українська церква відбудеться.

«Хочу наголосити, що без Божої допомоги там точно не обійшлося. Це була позиція, коли дуже мужнє рішення прийняв Філарет. Я досі дякую йому за це. Дуже мужнє рішення приймали окремі ієрархи церков, які сказали, що вони працюють на об’єднану церкву. Хочу скористатися можливістю кожному з них подякувати», – наголосив Порошенко.

Нагадаємо, що два роки тому була створена єдина помісна Українська православна церква. Митрополит Епіфаній у співслужінні з архієреями сьогодні звершить подячний молебень в Соборі Святої Софії Київської. Молебень розпочнеться о 12:30. Долучитися до спільної молитви можна буде за допомогою онлайн трансляції.

Нагадаємо, що 25 жовтня Синод Православної церкви Кіпру підтримав рішення архиєпископа Хризостома визнати Українську православну церкву.

Станом на листопад 2020 року помісну українську церкву визнали чотири православні церкви: Вселенський патріархат, Александрійський патріархат, Православна церква Еллади та Православна церква Кіпру.

Українська православна церква отримала Томос про автокефалію у січні 2019 року. Після цього Константинополь став вважати Православну церкву України єдиною визнаною правонаступницею Київської митрополії, яка існувала в складі Вселенського патріархату з 10 століття.

Із 11 жовтня 2018 року, коли відбулося скасування акту від 1686 року про тимчасову передачу Київської митрополії в управління Московської церкви, в Україні УПЦ МП більше не існує.

У листопаді 2020 року патріарх Варфоломій заявив, що ієрархи РПЦ в Україні (УПЦ МП) вже не є місцевими правлячими єпископами і знаходяться в юрисдикції Вселенського патріархату через відмову від входження до складу ПЦУ. Також митрополит Онуфрій вже не розглядається Константинополем як канонічний митрополит Київський, а лише як ієрарх, що проживає в Києві.

За словами патріарха Варфоломія, Українська православна церква з січня 2019 року є єдиною канонічною автокефальною церквою на території України.

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