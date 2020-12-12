На Буковині парафіяни не поділили церкву і побили в ній вікна (відео)

В результаті зіткнень в церкві розбиті кілька вікон

Для забезпечення публічної безпеки та порядку було залучено додаткові сили поліції

У селі Михальча Сторожинецького району на Буковині сталася сутичка між вірянами Православної церкви України та РПЦ в Україні (Української православної церкви Московського патріархату) щодо права користування місцевою церквою.

Про це інформує поліція Чернівецької області.

«Сьогодні, 12 грудня, до поліції надійшло повідомлення, що в селі Михальча Сторожинецького району невідомі особи не впускають парафіян на територію церкви та ймовірно пошкодили майно храму», – йдеться у повідомленні.

Так, правоохоронці встановили, що між представниками двох релігійних громад виникла суперечка щодо користування культовою спорудою. Унаслідок інциденту пошкоджено кілька вікон церкви.

Зазначається також, що для забезпечення публічної безпеки та порядку було залучено додаткові сили поліції.

За інформацією «Суспільного» поліція застосувала гумові кийки на території храму.

Також депутатка Чернівецької обласної ради Оксана Гергелюк повідомила у Facebook, що в Михальчі відбувається конфлікт парафіян Православної церкви України із представниками РПЦ в Україні.

За її словами, Свято-Успенський храм у Михальчі зачинений вже рік. Сьогодні релігійна громада ПЦУ, маючи на руках всі документи, зібралась на подвір'ї церкви для проведення молебню.

Але «спецпризначенці розбили церковну браму і зробили коридор для парафіян російської церкви, почали бити і відтягувати законних власників від релігійної споруди».

Гергелюк зазначає, що земля території храму належить ПЦУ. Також ПЦУ укладено охоронний договір щодо збереження культової споруди пам’ятки архітектури місцевого значення. І хоча парафіян церкви на зборах 10 лютого 2019 року проголосували про перехід до ПЦУ і вже мають всі необхідні документи на руках, – служити у своєму храмі не можуть.

Нагадаємо, рік тому поліція вже розбороняла вірян у селі Михайльчі.