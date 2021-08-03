Стали відомі моторошні подробиці вбивства шестирічної дівчинки на Харківщині

13-річний підліток під час вбивства був п'яний

Тринадцятирічний підліток, якого підозрюють у вбивстві шестирічної Мирослави Третяк 28 липня у селищі Старий Салтів Харківської області, на момент події був п'яний. Про це йдеться в ухвалі Вовчанського районного суду від 29 липня, оприлюдненій 2 серпня в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

«Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.07.2021, у проміжок часу з 16:00 по 18:00, малолітній, бувши у стані алкогольного сп'яніння, перебуваючи у приміщенні покинутої будівлі, на ґрунті раптово виниклих особистих неприязних відносин... умисно завдав потерпілій не менше 10 ударів тупим твердим предметом в область голови», – йдеться в ухвалі суду.

13-річний підліток визнав провину у суді.

«Він пояснив, що дійсно у той час перебував з малолітньою у приміщені покинутої будівлі в смт Старий Салтів, яка розташована неподалік від їхнього будинку (ред. - бо вони сусіди), і там наносив їй тілесні ушкодження, а потім залишив її без тями та пішов до себе додому», – йдеться у повідомленні.

Слідчі вилучили з покинутої будівлі речові докази, у тому числі, одяг дівчинки, а також уламки цегли зі слідами крові. Тоді ж з квартири родини підлітка вилучили засоби для прання та вологий одяг хлопця. На суді слідчі у присутності матері та психолога опитали подружку вбитої дівчинки. Вона розповіла, що підліток, який постійно чіплявся до дітей у дворі, підійшов до них, коли вони гралися та запропонував разом піти нарвати яблук. Ця дівчинка відмовилася, а Мирослава погодилася та більше не повернулася додому.

28 липня близько 23:50 у покинутому будинку у селищі Старий Салтів знайшли вбитою шестирічну дівчинку, яка зникла ввечері.

29 липня 13-річного хлопця-сусіда дівчинки, підозрюваного у її вбивстві, затримали й помістили до приймальника-розподільника для дітей на 30 днів. За клопотанням слідства цей строк може бути продовжено.

3 серпня речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко оприлюднив той факт, що слідчі призначили 12 експертиз у справі про вбивство 6-річної дівчинки Мирослави Третяк у селищі Старий Салтів Харківської області. Тривають слідчі дії, перевіряються усі версії щодо мотивів вбивства.